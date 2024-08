Ο ουκρανικός στρατός έχει προχωρήσει έως και 10 χλμ. εντός της Ρωσίας – Υπαινιγμοί Ζελένσκι για την εισβολή στο Κουρσκ

Έντονη ανησυχία υπάρχει για κλιμάκωση του ρωσοουκρανικού πολέμου προκαλούν οι τελευταίες εξελίξεις. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι επαίνεσε σήμερα (8/8) τον ουκρανικό στρατό για την ικανότητα του «να αιφνιδιάζει» και να πετυχαίνει αποτελέσματα, κάνοντας μια έμμεση αναφορά στην κατάσταση που επικρατεί στη ρωσική περιοχή Κουρσκ, όπου σύμφωνα με τη Μόσχα το Κίεβο έχει εξαπολύσει μια επίθεση κατά μήκος των συνόρων.

Ο ουκρανικός στρατός έχει προχωρήσει έως και 10 χιλιόμετρα εντός της Ρωσίας, εκτιμά σε ανάλυσή του το Ινστιτούτο για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War).

NEW: Ukrainian forces have made confirmed advances up to 10 kilometers into Russia's Kursk Oblast amid continued mechanized offensive operations on Russian territory on August 7.



