Ρωσία: Κατάσταση έκτακτης ανάγκης στο Κουρσκ λόγω της «εισβολής» ουκρανικών δυνάμεων

Κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύχθηκε στην περιφέρεια Κουρσκ της Ρωσίας, ανακοίνωσε ο προσωρινός κυβερνήτης Αλεξέι Σμιρνόφ, μέσω της εφαρμογής Telegram.Στην περιοχή αυτή, στη νότια Ρωσία, διείσδυσαν την Τρίτη δυνάμεις του ουκρανικού στρατού και όπως τόνισε ο ίδιος ο Βλάντιμιρ Πούτιν πρόκειται για μεγάλη πρόκληση και εισβολή περισσότερων από 1000 ουκρανών στρατιωτών.

«Η επιχειρησιακή κατάσταση παραμένει δύσκολη στις μεθοριακές ζώνες. Για να περιορίσουμε τις συνέπειες της εισβολής των εχθρικών δυνάμεων αποφάσισα να κηρύξω κατάσταση έκτακτης ανάγκης» ανέφερε ο Σμιρνόφ.

Ο Ρώσος πρόεδρος συγκάλεσε έκτακτη συνεδρίαση του ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας , ενώ το Κίεβο διέταξε να απομακρυνθούν 6.000 άνθρωποι από τις παραμεθόριες περιοχές

Σε βίντεο καταγράφηκε η στιγμή που ο Βλάντιμιρ Πούτιν μαθαίνει ότι Ουκρανοί στρατιώτες πέρασαν τα ρωσικά σύνορα, προχωρώντας στη μεγαλύτερη ίσως αιφνιδιαστική επίθεση. Παραμένει ανέκφραστος ενώ ο επικεφαλής του ρωσικού επιτελείου, Βαλέρι Γκερασίμοφ ενημερώνει για τις εξελίξεις στο νοτιοδυτικό μέτωπο.

Putin's face when he was given news about Kursk. pic.twitter.com/LBaaZvYuDZ