O Ίλον Μασκ επιτίθεται ξανά στον Ντόναλντ Τραμπ για το φορολογικό νομοσχέδιο και καλεί για τη δημιουργία νέου πολιτικού κόμματος

Ο δισεκατομμυριούχος Ίλον Μασκ άσκησε εκ νέου κριτική του στον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή την τελευταία εκδοχή του φορολογικού νομοσχεδίου και υπογράμμισε την ανάγκη για τη δημιουργία ενός νέου πολιτικού κόμματος.

Με τρεις αναρτήσεις του σε μία ώρα στο Χ, ο επικεφαλής της Tesla κατήγγειλε τις «παράλογες δαπάνες» του νομοσχεδίου, ιδίως το μέτρο που αυξάνει το ανώτατο όριο του χρέους κατά 5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

«Είναι προφανές … ότι ζούμε σε μια μονοκομματική χώρα – το Κόμμα PORKY PIG!!! Ώρα για ένα νέο πολιτικό κόμμα που πραγματικά νοιάζεται για τους ανθρώπους», έγραψε αρχικά ο Μασκ κάνοντας και μία αντιπαραβολή με την ταινία του χαρακτήρα των Looney Tunes του 1938.

«Πώς μπορείτε να αποκαλείτε τον εαυτό σας Freedom Caucus αν ψηφίζετε ένα νομοσχέδιο για τη ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΕΟΥΣ με τη μεγαλύτερη αύξηση του ανώτατου ορίου χρέους στην ιστορία;», προσέθεσε.

How can you call yourself the Freedom Caucus if you vote for a DEBT SLAVERY bill with the biggest debt ceiling increase in history? @RepAndyHarrisMD @chiproytx

«Σε κάθε μέλος του Κογκρέσου που έκανε εκστρατεία για τη μείωση των κρατικών δαπανών και στη συνέχεια ψήφισε αμέσως για τη μεγαλύτερη αύξηση χρέους στην ιστορία θα πρέπει να σκύψει το κεφάλι του από ντροπή! Και θα χάσουν τις προκριματικές τους εκλογές το επόμενο έτος, αν αυτό είναι το τελευταίο πράγμα που θα κάνω σε αυτή τη Γη», κατέληξε.

Every member of Congress who campaigned on reducing government spending and then immediately voted for the biggest debt increase in history should hang their head in shame!



And they will lose their primary next year if it is the last thing I do on this Earth.