Ιρανική επίθεση με drone στο Ισραήλ – Θα κάνουν ώρες να φτάσουν, λέει ο IDF

Ξεκίνησε η αναμενόμενη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ. Ισραηλινοί και Αμερικάνοι επιβεβαιώνουν ότι δεκάδες ιρανικά drones κατευθύνονται προς το Ισραήλ, το οποίο βρίσκεται σε κόκκινο συναγερμό ενώ έχουν κλείσει οι ενεάριοι χώροι όλων των περιοχών στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τα διεθνή πρακτορεία, ο χρόνος πτήσης των μη επανδρωμένων αεροσκοφών μπορεί να διαρκέσει ώρες. Ειδικός που έδωσε συνέντευξη στο Channel12, ο στρατηγός εν αποστρατεία Amos Yadlin, δήλωσε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη ήταν εξοπλισμένα με 20 κιλά εκρηκτικών το καθένα και ότι η αεράμυνα του Ισραήλ ήταν έτοιμη να τα καταρρίψει.

Μάλιστα, σύμφωνα με πηγές ασφαλείας του Reuters, drones εθέαθησαν να πετούν πάνω από την επαρχία Σουλεϊμανίγια του Ιράκ.

Shahed-131/136 kamikaze UAVs were seen in Iraq airspace pic.twitter.com/6Sommsgpec