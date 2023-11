Νετανιάχου: Τέλος εποχής μετά τον θάνατο του Χένρι Κίσιντζερ

«O χαμός του δρ Κίσιντζερ σηματοδοτεί το τέλος μιας εποχής, μιας εποχής κατά την οποία το αξιοθαύμαστο μυαλό και η διπλωματική του ικανότητα διαμόρφωσαν όχι μόνο την πορεία της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής, αλλά και την παγκόσμια σκηνή. Είχα το προνόμιο να συναντήσω τον δρ Κίσιντζερ σε πολλές περιστάσεις με πιο πρόσφατα μόλις πριν από δύο μήνες στη Νέα Υόρκη. Κάθε συνάντηση μαζί του, όχι μόνο ήταν ένα μάθημα διπλωματίας, αλλά και ένα σεμινάριο πολιτικής ικανότητας. Η αντίληψή του για την πολυπλοκότητα των διεθνών σχέσεων και η μοναδική διορατικότητά του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κόσμος μας ήταν απαράμιλλες». δήλωσε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον θάνατο του Αμερικανού βετεράνου διπλωμάτη Χένρι Κίσιντζερ.

It is with a heavy heart that I mourn the passing of a great statesman, scholar, and friend, Dr. Henry Kissinger, who left us at the age of 100.



Dr. Kissinger's departure marks the end of an era, one in which his formidable intellect and diplomatic prowess shaped not only the…