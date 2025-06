Mπαράζ επιθέσεων του Ιράν στο Ισραήλ με τουλάχιστον 8 νεκρούς, 200 τραυματίες και δεκάδες αγνοούμενους – Ισραηλινά πλήγματα σε διυλιστήρια και στο υπουργείο Άμυνας στην Τεχεράνη

Παγκόσμια ανησυχία έχει προκαλέσει η επικίνδυνη κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή καθώς τα ισραηλινά χτυπήματα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και στρατιωτικές υποδομές του Ιράν, έχουν προκαλέσει τα αντίποινα της Τεχεράνης.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ (IDF) επιβεβαίωσαν ότι χθες, Σάββατο (15/6) τα χτυπήματα σε εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, αλλά και στο υπουργείο Άμυνας του Ιράν.

Σε ανάρτησή τους στο Χ, οι IDF ανέφεραν πως «ολοκλήρωσαν ένα μεγάλης κλίμακας κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη στις υποδομές του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων. Μαχητικά αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό την καθοδήγηση των υπηρεσιών πληροφοριών από το Τμήμα Πληροφοριών, ολοκλήρωσαν πρόσφατα ένα ευρύ κύμα επιθέσεων στην Τεχεράνη εναντίον αρκετών στόχων του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των κεντρικών γραφείων του ιρανικού υπουργείου Άμυνας, των κεντρικών γραφείων του πυρηνικού προγράμματος Spand και άλλων στόχων».

Νωρίτερα το ιρανικό υπουργείο Πετρελαίου, έκανε γνωστό πως ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα στοχοποίησαν δυο εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

«Η εγκατάσταση αποθήκευσης πετρελαίου της Σαχράν», στη βορειοδυτική Τεχεράνη, «καθώς και ακόμη ένας χώρος αποθήκευσης» καυσίμων στο νότιο τμήμα της πρωτεύουσας «έγιναν στόχοι του σιωνιστικού καθεστώτος», ανέφερε το υπουργείο Πετρελαίου.

Το Ιράν εξαπέλυσε νέα αντίποινα κατά του Ισραήλ με επιθέσεις κατά κύματα με βαλλιστικούς πυραύλους και drones. Ο στρατός με ανάρτηση στο Χ ανακοίνωνε ότι η επιχείρηση «Αληθινή υπόσχεση» εισήλθε σε «νέα φάση».

Το Σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) ανακοίνωσε ότι οι πύραυλοι και τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη του έπληξαν εγκαταστάσεις παραγωγής καυσίμων για μαχητικά αεροσκάφη και κέντρα ενεργειακού εφοδιασμού στο Ισραήλ.

«Οι επιθετικές επιχειρήσεις των ενόπλων δυνάμεων των IRGC θα συνεχιστούν πιο έντονα και πιο εκτεταμένα εάν τα κακά και οι επιθέσεις συνεχιστούν», αναφέρει σε ανακοίνωσή του.

Τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν στα ιρανικά πλήγματα στην περιοχή του Τελ Αβίβ, που προκάλεσε κατάρρευση κτηρίου στην πόλη Μπατ Γιαμ. Τα θύματα είναι δύο γυναίκες ηλικίας 80 και 69 ετών αντίστοιχα, ένα 10χρονο αγόρι και ένα κορίτσι 8 ετών.

