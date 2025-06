Μακρόν: Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των Ευρωπαίων και του Ιράν πρέπει να επιταχυνθούν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε σήμερα ότι δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον Ιρανό ομόλογό του Μασούντ Πεζεσκιάν και ότι συμφώνησαν για την επιτάχυνση των διαπραγματεύσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών δυνάμεων και του Ιράν, σχετικά με το αμφισβητούμενο πυρηνικό πρόγραμμά του.

«Απαιτώ: Το Ιράν δεν πρέπει ποτέ ν’ αποκτήσει πυρηνικά όπλα και εξαρτάται από το ίδιο να παρέχει την οποιαδήποτε διαβεβαίωση ότι οι προθέσεις του είναι ειρηνικές», ανέφερε ο Μακρόν στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

«Είμαι πεπεισμένος ότι υπάρχει ένας τρόπος εξόδου από τον πόλεμο, αλλά και αποφυγής των μεγαλύτερων κινδύνων. Για να το πετύχουμε αυτό, θα επιταχύνουμε τις διαπραγματεύσεις υπό την ηγεσία της Γαλλίας και των Ευρωπαίων εταίρων της με το Ιράν» συμπλήρωσε.

