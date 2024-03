Μακελειό στη Μόσχα: Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση – Διαφεύγουν οι δράστες

Το Ισλαμικό Κράτος ανέλαβε την ευθύνη για την επίθεση σε συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα με τουλάχιστον 40 νεκρούς και περισσότερους από 146 τραυματίες.

Μαχητές του ISIS “επιτέθηκαν σε μια μεγάλη συγκέντρωση… στα περίχωρα της ρωσικής πρωτεύουσας Μόσχας“, ανέφερε η ομάδα σε ανακοίνωσή της στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram. Η ανακοίνωση του ISIS ανέφερε ότι οι επιτιθέμενοι “υποχώρησαν στις βάσεις τους με ασφάλεια“.

Σύμφωνα με τις ρωσικές Αρχές, οι δράστες διαφεύγουν της σύλληψης, αν και νωρίτερα είχε γίνει γνωστό ότι είχε προσαχθεί ένας ύποπτος.

Επίσης, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύονται φωτογραφίες από τους φερόμενους ως δράστες μέσα στο λευκό όχημα, με το οποίο διέφυγαν αφού σκόρπισαν τον θάνατο:

Το χρονικό του τρόμου

Πέντε ένοπλοι ντυμένοι με στολές παραλλαγής άνοιξαν πυρ με αυτόματα όπλα εναντίον ανθρώπων σε συναυλιακό χώρο στο Crocus City κοντά στη Μόσχα, σε μια από τις χειρότερες τέτοιες επιθέσεις στη Ρωσία εδώ και χρόνια.

Δημοσιεύματα ανέφεραν ότι οι δράστες χρησιμοποίησαν επίσης εκρηκτικά, προκαλώντας τεράστια πυρκαγιά στο κτήριο. Φλόγες άρχισαν να ξεπηδούν από το κτήριο και σύννεφα μαύρου καπνού υψώθηκαν πάνω από τον χώρο μετά την πρώτη έκρηξη. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν και δεύτερη έκρηξη στον χώρο και υπήρξαν αναφορές ότι ορισμένοι από τους ενόπλους είχαν οχυρωθεί κάπου μέσα στο κτήριο. Τμήμα της στέγης λέγεται ότι κατέρρευσε.

Ο επίτροπος για τα δικαιώματα των παιδιών της Μόσχας επιβεβαίωσε ότι μεταξύ των νεκρών στη σημερινή επίθεση υπάρχουν ανήλικοι. Πολλά παιδιά επίσης τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς στην αίθουσα συναυλιών, σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Ria, το οποίο επικαλείται αξιωματούχο της Μόσχας. Ένας ανώνυμος αυτόπτης μάρτυρας είπε νωρίτερα ότι πολλά παιδιά και έφηβοι έπαιζαν σε διαγωνισμό χορού στην αίθουσα χορού όταν άρχισε η επίθεση. Παρόντες ήταν και οι γονείς τους.

Οι αρχές κατάφεραν να απομακρύνουν 100 άτομα που κρύβονταν στο υπόγειο και υπάρχουν αναφορές ότι κάποιοι από τους επιτιθέμενους έχουν εγκλωβιστεί μέσα.

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια συναυλίας του συγκροτήματος “Πικνίκ”. Έως και 6.200 εισιτήρια είχαν πουληθεί για την αποψινή συναυλία, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμη πόσοι ακριβώς ήταν μέσα την ώρα της επίθεσης. Τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν επίσης ότι τα μέλη του συγκροτήματος δεν τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των πυροβολισμών.

“Ξαφνικά ακούστηκαν κρότοι πίσω μας – πυροβολισμοί“, δήλωσε στο Reuters ένας μάρτυρας που ζήτησε να μην κατονομαστεί. “Άρχισε ένας συνωστισμός, όλοι έτρεξαν προς τις κυλιόμενες σκάλες“, είπε ο μάρτυρας. “Όλοι ούρλιαζαν, όλοι έτρεχαν“.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία. Όλες οι μεγάλες αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις θα ακυρωθούν σε ολόκληρη τη Ρωσία αυτό το Σαββατοκύριακο μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν. Μια συναυλία στην Αγία Πετρούπολη διεκόπη και το κοινό εκκενώνεται. Εκκαθαρίζονται επίσης εμπορικά κέντρα στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη.

Οι αντιδράσεις της Μόσχας

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν λαμβάνει τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ. Ο Πούτιν έχει δώσει όλες τις απαραίτητες οδηγίες σχετικά με το περιστατικό, δήλωσε ο Πεσκόφ.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς το “τερατώδες έγκλημα”.

Η Ρωσία θα βρει και θα καταστρέψει τους ανώτατους αξιωματούχους της Ουκρανίας εάν συνδέονται με την επίθεση με όπλα έξω από τη Μόσχα που άφησε πίσω της δεκάδες νεκρούς την Παρασκευή, δήλωσε ο πρώην πρόεδρος Ντμίτρι Μεντβέντεφ.

“Εάν διαπιστωθεί ότι πρόκειται για τρομοκράτες του καθεστώτος του Κιέβου… όλοι τους πρέπει να βρεθούν και να καταστραφούν ανηλεώς ως τρομοκράτες“, έγραψε ο Μεντβέντεφ σε ανάρτησή του στο Telegram, προσθέτοντας ότι “οι επίσημοι εκπρόσωποι του κράτους που διέπραξε ένα τέτοιο έγκλημα θα τιμωρηθούν επίσης“.

“Η Ουκρανία δεν έχει καμία σχέση με τους πυροβολισμούς στη Μόσχα” αναφέρει ο σύμβουλος του Προέδρου της Ουκρανίας, Μιχάιλο Ποντολιάκ.

Η Κύρια Διεύθυνση Πληροφοριών του Υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας χαρακτήρισε τη σημερινή τρομοκρατική επίθεση «μια σχεδιασμένη και εσκεμμένη πρόκληση από τις ρωσικές ειδικές υπηρεσίες κατόπιν εντολής του Πούτιν». Σε ανακοίνωσή του, ανέφερε ότι η επίθεση έχει σκοπό να δικαιολογήσει ακόμη πιο σκληρές επιθέσεις στην Ουκρανία και να δημιουργήσει υποστήριξη στη Ρωσία. «Ο Πούτιν έχει μεγάλη εμπειρία στην οργάνωση τέτοιων τρομοκρατικών ενεργειών ως τρόπο ενίσχυσης της δικής του εξουσίας», ανέφερε η υπηρεσία.

Η λεγεώνα “Ελευθερία για τη Ρωσία“, παραστρατιωτική οργάνωση Ρώσων μαχητών που αντιτίθεται στο Κρεμλίνο και έχει την έδρα της στην Ουκρανία, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στη φονική ένοπλη επίθεση. “Υπογραμμίζουμε ότι η Λεγεώνα δεν πολεμά τους Ρώσους πολίτες“, δήλωσε η οργάνωση που καθιστά υπεύθυνο “το τρομοκρατικό καθεστώς του Πούτιν“.

Η στιγμή της εισβολής των ενόπλων – Tρομακτικό βίντεο

Σε ένα βίντεο που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, άνδρες με αυτόματα όπλα εμφανίζονται να πυροβολούν επανειλημμένα εναντίον πολιτών, μεταξύ των οποίων και γυναίκες, που κρύβονταν κάτω από κάτι που φαινόταν σαν μια πινακίδα εισόδου στο “Crocus City Hall”.

Άλλα βίντεο έδειχναν έναν αριθμό ανθρώπων να βρίσκονται ξαπλωμένοι, ακίνητοι σε λίμνες αίματος έξω από την αίθουσα.

Ένα άλλο βίντεο έδειχνε τους δράστες να πυροβολούν ανθρώπους μέσα στην αίθουσα συναυλιών.

Άλλο βίντεο δείχνει αποκλεισμένες εξόδους και πλήθη να προσπαθούν να διαφεύγουν. Ο Dave Primov, ένας επιζών της επίθεσης, τράβηξε ένα βίντεο που δείχνει πώς οι επισκέπτες της συναυλίας διέφυγαν από το κτήριο αφού ανακάλυψαν ότι οι κύριες έξοδοι είχαν αποκλειστεί. Ο Primov δήλωσε στο ανεξάρτητο ειδησεογραφικό πρακτορείο Agentstvo ότι πολλοί άνθρωποι κατάφεραν να διαφύγουν από ένα από τα μπαλκόνια μέσω μιας υπηρεσιακής σκάλας.

Διεθνείς αντιδράσεις

Η αμερικανική προεδρία χαρακτήρισε την επίθεση «απαίσια», αλλά δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεση ένδειξη για οποιαδήποτε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των νεκρών», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας. Ο Σομιάνιν δήλωσε ότι ακύρωσε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις στη Μόσχα για το Σαββατοκύριακο.

Ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάντρ Λουκασένκο, σε ένα μήνυμα προς τον Πούτιν, κατήγγειλε έντονα τη «δολοφονία αθώων ανθρώπων», ενώ ο πρόεδρος του Καζακστάν Τοκάγιεφ πρόσφερε επίσης υποστήριξη στις ρωσικές αρχές επιβολής του νόμου.

Σοκ και αποτροπιασμό από τις αναφορές για την τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας, εκφράζει η ΕΕ. Με ανάρτηση στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης «Χ», ο εκπρόσωπος της ΕΕ για θέματα εξωτερικής πολιτικής Πίτερ Στάνο αναφέρει: «Η ΕΕ είναι σοκαρισμένη και εκφράζει αποτροπιασμό μετά τις αναφορές για τρομοκρατική επίθεση στο συναυλιακό χώρο Crocus City Hall της Μόσχας. Η ΕΕ καταδικάζει κάθε επίθεση κατά αμάχων. Οι σκέψεις μας είναι σε όλους εκείνους τους Ρώσους πολίτες που έχουν πληγεί».

«Συγκλονισμένοι από τις τρομερές εικόνες που έρχονται από τη Μόσχα μετά τη φρικτή επίθεση στο Crocus City Hall» αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εξωτερικών. «Οι σκέψεις μας είναι με τις οικογένειες των θυμάτων στις οποίες εκφράζουμε τα θερμά μας συλλυπητήρια» καταλήγει.

