Live – Μακελειό στη Μόσχα με τουλάχιστον 40 νεκρούς: Επίθεση ενόπλων και εκρήξεις

Συναγερμός έχει σημάνει στις ρωσικές αρχές όταν τουλάχιστον πέντε ένοπλοι άνοιξαν πυρ στον συναυλιακό χώρο Crocus City Hall, κοντά στη Μόσχα, στο οποίο βρίσκονταν πάνω από 6.000 άνθρωποι.. Δεκαοκτώ άτομα σκοτώθηκαν και 43 τραυματίστηκαν, σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, κάποια από τα οποία κάνουν λόγο ακόμα και για 40 νεκρούς.

Σύμφωνα με το πρακτορείο RIA, οι δράστες φορούσαν στολές παραλλαγής. Παράλληλα, έχει ξεσπάσει φωτιά στην οροφή του κτηρίου όπου επιχειρεί ελικόπτερο, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι ακούστηκε και δεύτερη έκρηξη στο Crocus City Hall.

Οι ρωσικές υπηρεσίες ασφαλείας λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα, μεταδίδει το IFX επικαλούμενο την Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Ασφαλείας (FSB). Περισσότερα από 70 ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης. Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας χαρακτήρισε το περιστατικό «τρομοκρατική επίθεση».

Η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσίας, η οποία ερευνά μεγάλα εγκλήματα, δήλωσε ότι άνοιξε έρευνα για τρομοκρατική ενέργεια. Οι ανακριτές ανέφεραν σε δήλωση στο Telegram ότι «άνοιξαν ποινική έρευνα βάσει του άρθρου 205 του ποινικού κώδικα (τρομοκρατική ενέργεια)».

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία.

Όλες οι μεγάλες αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις θα ακυρωθούν στη Μόσχα αυτό το Σαββατοκύριακο μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να καταδικάσει το περιστατικό με τους πυροβολισμούς στον συναυλιακό χώρο κοντά στη Μόσχα, χαρακτηρίζοντάς το “τερατώδες έγκλημα”.

Η πρώτη αντίδραση του Λευκού Οίκου για το μακελειό

Η αμερικανική προεδρία χαρακτήρισε την επίθεση «απαίσια», αλλά δήλωσε ότι δεν υπάρχει άμεση ένδειξη για οποιαδήποτε σχέση με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των νεκρών», δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας. Ο Σομιάνιν δήλωσε ότι ακύρωσε όλες τις δημόσιες εκδηλώσεις στη Μόσχα για το Σαββατοκύριακο.

Το πρακτορείο TASS μεταδίδει ότι σημειώθηκε έκρηξη και ξέσπασε φωτιά στο κτίριο όπου σημειώθηκε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς.

Δεκάδες βίντεο δείχνουν οπλισμένους άνδρες να εκτελούν κόσμο που προσπαθεί να διαφύγει από τον συναυλιακό χώρο.

«Σε εξέλιξη είναι η απομάκρυνση των ανθρώπων από τον χώρο», δήλωσαν οι υπηρεσίες εκτάκτων περιστατικών στο πρακτορείο TASS.

Πηγές: Afp, Reuters, Νexta

