Λίβανος: Συνεχίζονται οι συγκρούσεις σε παλαιστινιακό καταυλισμό μεταξύ αντιπάλων οργανώσεων

Συνεχίζονται και σήμερα οι ανταλλαγές πυρών στον μεγαλύτερο καταυλισμό Παλαιστίνιων προσφύγων στον νότιο Λίβανο, όπου έξι μαχητές σκοτώθηκαν στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, ωθώντας πολλούς κατοίκους να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, επεσήμανε ανταποκριτής του AFP.

Υποστηρικτές της παλαιστινιακής οργάνωσης Φάταχ, του Παλαιστίνιου προέδρου Μαχμούντ Αμπάς, συγκρούονται με μέλη ισλαμιστικών οργανώσεων στον καταυλισμό Αΐν ελ Χελουέ.

Μετά την ανακοίνωση κατάπαυσης του πυρός χθες Κυριακή το βράδυ, σήμερα το πρωί σημειώνονταν σποραδικές συγκρούσεις με αυτόματα όπλα και αντιαρματικά πυρά.

Οβίδες εξερράγησαν χθες έξω από τον καταυλισμό με αποτέλεσμα κατοικίες στη γειτονική πόλη Σαΐντα –43 χιλιόμετρα νότια της Βηρυτού– να υποστούν ζημιές και να κλείσουν σχολεία και καταστήματα.

Σήμερα το πρωί δεκάδες κάτοικοι του καταυλισμού, κυρίως γυναίκες και παιδιά, εγκατέλειπαν τον Αΐν ελ Χελουέ, με κάποιους να καταφεύγουν σε γειτονικό τέμενος.

Με βάση μια παλαιά συμφωνία, ο στρατός του Λιβάνου δεν μπαίνει στους παλαιστινιακούς καταυλισμούς, την ασφάλεια των οποίων έχουν αναλάβει οι παλαιστινιακές παρατάξεις. Οι συγκρούσεις ξέσπασαν μετά τον θάνατο το Σάββατο μέλος ισλαμιστικής οργάνωσης. Στη συνέχεια πέντε μέλη της Φάταχ, ανάμεσά τους και ένας στρατιωτικός διοικητής, σκοτώθηκαν σε ενέδρα.

Η παλαιστινιακή προεδρία κατήγγειλε χθες “τη φρικτή σφαγή και την τρομοκρατική δολοφονία” μελών της Φάταχ.

Συγκρούσεις μεταξύ αντιπάλων οργανώσεων σημειώνονται συχνά στο Αΐν ελ Χελουέ, όπου ζουν 54.000 Παλαιστίνιοι πρόσφυγες αλλά και χιλιάδες άλλοι, οι οποίοι έφυγαν από τη Συρία για να γλιτώσουν από τον πόλεμο εκεί.

UNRWA supported by volunteers opens school as shelter for desperate populations with nowhere to go fleeing from Ein El Hilweh camp. Displacement due to violence is a recurrent experience of #PalestineRefugees in 🇱🇧 across every generation. pic.twitter.com/3IkXImOu0O