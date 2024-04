Κρίσιμο 48ωρο στη Μ. Ανατολή: Οι πιθανότητες ιρανικής επίθεσης και οι προσπάθειες αποτροπής ευρύτερης ανάφλεξης

Για άμεση επίθεση στο νότιο ή το βόρειο Ισραήλ τις επόμενες ώρες από το Ιράν, προετοιμάζεται το Τελ Αβίβ, όπως αποκαλύπτει η Wall Street Journal, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες εντείνουν τις διπλωματικές προσπάθειες ώστε να αποφευχθεί γενικότερη ανάφλεξη. Σε αυτοσυγκράτηση καλούν Γερμανία, Βρετανία και Ρωσία, ενώ έκτακτες ταξιδιωτικές οδηγίες για τους πολίτες της στη Μ. Ανατολή, ανακοίνωσε και η Γαλλία. Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν έχει επιδοθεί σε διπλωματικό μαραθώνιο το τελευταίο 24ωρο συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών με τους υπουργούς Εξωτερικών της Τουρκίας, της Κίνας και της Σαουδικής Αραβίας, Φαϊσάλ Μπιν Φαρχάν, προκειμένου να καταστήσει σαφές ότι κλιμάκωση δεν είναι προς το συμφέρον κανενός, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του State Department.

To κλίμα ωστόσο δυναμιτίζει και η Χαμάς που φέρεται να ανακοίνωσε ότι δεν είναι σε θέση να παραδώσει ζωντανούς 40 ομήρους στο Ισραήλ, όπως προβλέπει αμερικανική πρόταση για κατάπαυση του πυρός.

Την ίδια ώρα το Ισραήλ εντείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στην κεντρική Γάζα, ενώ ανακοίνωσε ότι τα πρώτα φορτηγά ανθρωπιστικής βοήθειας εισήλθαν στη βόρεια Γάζα από τα σύνορα με την Αίγυπτο.

WATCH – HUNDREDS of aid trucks from Israel on their way to Gaza pic.twitter.com/41h20snkCj

Υπάρχουν προειδοποιήσεις από Αμερικανούς αξιωματούχους ότι το θέμα είναι πότε και όχι έαν θα υπάρξουν ιρανικά αντίποινα μετά την επίθεση στην ιρανική πρεσβεία στη Συρία.

BREAKING NEWS: USA INTELLIGENCE REPORTS THAT IRAN WILL ATTACK ISRAEL WITHIN THE NEXT 48 HOURS 🔥 IRANIANS ARE READY 🇮🇷🤩 Hope UK & USA stays out of this pic.twitter.com/eeCNXaKei7