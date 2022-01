Επέστρεψε στα γήπεδα ο Τζόκοβιτς μετά την δικαστική δικαίωσή του – «Ανοιχτό» παραμένει το θέμα της βίζας

Δικαιωμένος μετά την απόφαση του δικαστηρίου, ο Νόβακ Τζόκοβιτς φεύγει οριστικά από το ξενοδοχείο καραντίνας. Η πρώτη του δημόσια αντίδραση είναι μια ανάρτηση στο Twitter στην οποία ευχαριστεί τους υποστηρικτές του και τη Δικαιοσύνη και δηλώνει έτοιμος να αγωνιστεί. Το αποδεικνύει με μια φωτογραφία από το γήπεδο όπου έχει ήδη αρχίσει προπονήσεις.

I’m pleased and grateful that the Judge overturned my visa cancellation. Despite all that has happened,I want to stay and try to compete @AustralianOpen

I remain focused on that. I flew here to play at one of the most important events we have in front of the amazing fans. 👇 pic.twitter.com/iJVbMfQ037

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 10, 2022