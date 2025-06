Vogue: Η Άννα Γουίντουρ αποχωρεί από την αρχισυνταξία του περιοδικού

Η αρχισυντάκτρια της αμερικανικής έκδοσης του περιοδικού Vogue, Άννα Γουίντουρ, μια εμβληματική προσωπικότητα στον χώρο της μόδας, που αποτέλεσε την έμπνευση για τη διάσημη ταινία «Ο διάβολος φοράει Πράντα», αποχωρεί έπειτα από σχεδόν 40 χρόνια στη διεύθυνση του περιοδικού, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

«Έκπληξη! Έπειτα από 37 χρόνια, η Άννα Γουίντουρ παραιτείται από τη θέση της αρχισυντάκτριας του Vogue USA. Ανακοίνωσε την είδηση το πρωί της Τετάρτης στους εργαζομένους» ανέφερε η Daily Front Row, περιοδικό που ειδικεύεται στον τομέα της μόδας.

It's the end of an era at #Vogue! Anna Wintour announced today that she's stepping down as the magazine's head of editorial content. More below on the major media move! https://t.co/H11rsCW1Vs