Πατέρας βούτηξε από κρουαζιερόπλοιο της Disney για να σώσει την κόρη του από τον ωκεανό

Το πεντάχρονο κορίτσι φάνηκε να πέφτει στη θάλασσα όταν ο πατέρας της τράβηξε τη φωτογραφία της πάνω σε ένα κιγκλίδωμα, δήλωσαν μάρτυρες. Ένας άνδρας που βρισκόταν στο σημείο τη στιγμή εκείνη, κινητοποιήθηκε εγκαίρως, αφού μετέδωσε συναγερμό στο πλοίο και το πλήρωμα έσπευσε να τους διασώσει.

«Το πλοίο κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, είναι τρελό το πόσο γρήγορα οι άνθρωποι έγιναν μικρές κουκίδες μέσα στη θάλασσα και μετά χάθηκαν από το οπτικό πεδίο», δήλωσε η επιβάτης Laura Amador.

VIDEO: Father dives into the water to save his daughter after she fell overboard on a Disney cruise. Read more here: https://t.co/gTV1U9mbJ2



(Video courtesy: Janice Martin-Asuque) pic.twitter.com/bMNArojZrN