«Έπεσαν» οι ιστοσελίδες πολλών μέσων ενημέρωσης σε όλο τον πλανήτη

Εκτός λειτουργίας τέθηκαν πολλές ιστοσελίδες μεγάλων ειδησεογραφικών μέσων ενημέρωσης σε όλο τον πλανήτη, μεταξύ των οποίων οι εφημερίδες The Guardian, Financial Times, The New York Times, Le Monde, καθώς και του Bloomberg News, του CNN και του BBC. Επίσης, διακόπηκε η πρόσβαση στον ιστότοπο της βρετανικής κυβέρνησης, καθώς και σε άλλες κυβερνητικές ιστοσελίδες παγκοσμίως, αλλά και σε πλατφόρμες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media).

H εταιρεία Fastly ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκε το πρόβλημα στο δίκτυο παροχής περιεχομένου διεθνώς και πως επιδιορθώνεται.

Δεν έχει αποσαφηνιστεί ο λόγος που τέθηκαν εκτός λειτουργίας οι ιστότοτοποι.

Οι χρήστες των ιστοσελίδων λάμβαναν την ένδειξη «Error 503 Service Unavailable».

Πηγές: Reuters, Γαλλικό Πρακτορείο, ΑΠΕ – ΜΠΕ