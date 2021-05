Εντείνεται η διεθνής ανησυχία για τη συνεχιζόμενη βία στην Ιερουσαλήμ – Στους 20 οι νεκροί

Μεγαλώνει η λίστα των νεκρών καθώς είκοσι Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν -μεταξύ των οποίων και εννέα παιδιά- από τα αεροπορικά πλήγματα που εξαπέλυσε το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας του παλαιστινιακού θύλακα. Στο μεταξύ, εκατοντάδες Εβραίοι πιστοί εκκένωσαν το απόγευμα της Δευτέρας 10/5 το Δυτικό Τείχος, το γνωστό και ως Τείχος των Δακρύων, στην Ιερουσαλήμ, μετά τις συγκρούσεις που προηγήθηκαν το πρωί στην Πλατεία Τεμενών και έπειτα από ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν από τη Λωρίδα της Γάζας στο Ισραήλ, ανακοίνωσε η αστυνομία. Νέες συγκρούσεις ξέσπασαν το βράδυ της Δευτέρας μεταξύ Παλαιστινίων και ισραηλινής αστυνομίας στην Πλατεία Τεμενών στην Ιερουσαλήμ, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου, κάνοντας λόγο για τραυματίες. Σύμφωνα με αυτή την πηγή, δεκάδες Παλαιστίνιοι πέταξαν αντικείμενα σε ισραηλινές δυνάμεις επιβολής του νόμου που χρησιμοποίησαν χειροβομβίδες κρότου λάμψης και πυροβόλησαν με πλαστικές σφαίρες σε μια προσπάθεια να διαλύσουν το πλήθος.

«Μόλις ήχησε συναγερμός στην Ιερουσαλήμ. Οι αστυνομικές δυνάμεις έχουν αρχίσει να απομακρύνουν εκατοντάδες ανθρώπους» που είχαν συγκεντρωθεί στο Τείχος και να τους μεταφέρουν σε ασφαλέστερα μέρη, ανέφερε η αστυνομία.

#UPDATE Hundreds of Jewish worshippers were evacuated from Jerusalem’s Western Wall on Monday, police said, following clashes between Palestinians and Israeli security forces as well as rocket fire from Gaza pic.twitter.com/FzHkkJUTgB

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως εκτοξεύτηκαν επτά ρουκέτες από τη Γάζα, και συναγερμοί ενεργοποιήθηκαν στην Ιερουσαλήμ και τις γύρω περιοχές. Πρόσθεσε πως συνεχίζεται η εκτόξευση ρουκετών από τον παλαιστινιακό θύλακα με στόχο το νότιο Ισραήλ.

Νέες συγκρούσεις με δακρυγόνα και σφαίρες από καουτσούκ έφεραν αντιμέτωπους σήμερα στην Ιερουσαλήμ Παλαιστίνιους με Ισραηλινούς αστυνομικούς με αποτέλεσμα να τραυματισθούν περισσότεροι από 300 άνθρωποι, οι περισσότεροι Παλαιστίνιοι, έπειτα από ένα σαββατοκύριακο βιαιοτήτων στην ιερή πόλη.

Λίγα μόλις λεπτά μετά τη λήξη του τελεσιγράφου της Χαμάς, με το οποίο καλούσε τις Ισραηλινές δυνάμεις να αποχωρήσουν από το τέμενος του Αλ Άκσα, οι πρώτες ρουκέτες έπεσαν σε ισραηλινό έδαφος. Οι διαδηλωτές που γιόρταζαν την ημέρα της Ιερουσαλήμ με μία μεγάλη πορεία, τρέχουν να καλυφθούν.

Χειροβομβίδες κρότου λάμψης, δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες έπεσαν στο τέμενος του Αλ Άκσα. Συγκρούσεις σώμα με σώμα μεταξύ Ισραηλινών αστυνομικών και νεαρών Παλαιστινίων. Οι τραυματίες μεταφέρονται ακόμα και στο εσωτερικό του τζαμιού.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει εκτός ελέγχου. Ο Ισραηλινός οδηγός ενός οχήματος κοντά στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ δέχεται βροχή από πέτρες. Αρχικά οπισθοχωρεί και στη συνέχεια πέφτει με ταχύτητα πάνω στον κόσμο.. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι έχασε τον έλεγχο, όταν Παλαιστίνιοι προσπάθησαν να τον λιντσάρουν.

Israeli citizen runs over a Palestinian at Lion’s Gate in occupied Jerusalem.

This is how a nation acts when it suffers no consequences. This is how a people act when they are backed by their fascist state. pic.twitter.com/6fR4MLTg02

— محمد الكرد (@m7mdkurd) May 10, 2021