Star Wars: Εμβληματικό φωτόσπαθο από την αρχική τριλογία πωλείται σε δημοπρασία

Το εμβληματικό φωτόσπαθο του Νταρθ Βέιντερ πρόκειται να πωληθεί σε δημοπρασία για πρώτη φορά, με εκτιμώμενη αξία έως και 2,2 εκατομμύρια αγγλικές λίρες.

Το καθοριστικό όπλο μονομαχίας, που παρουσιάστηκε στις ταινίες της δεκαετίας του 1980 «Star Wars: The Empire Strikes Back» και «Return Of The Jedi» θα πωληθεί σε δημοπρασία τον Σεπτέμβριο, που διοργανώνεται από τον οίκο Propstore.

Darth Vader’s 'Star Wars' Lightsaber Set to Hit Auction Block https://t.co/rUrqLrqugM — TMZ (@TMZ) July 15, 2025

Η δημοπρασία συμπίπτει με την 45η επέτειο της ταινίας «Star Wars: The Empire Strikes Back» και η τιμή του φωτόσπαθου εκτιμάται μεταξύ 746.000 και 2.241.000 αγγλικών λιρών.

Το όπλο χρησιμοποιήθηκε από τον Νταρθ Βέιντερ που υποδύθηκε ο Ντέιβιντ Πράουζ κατά τη διάρκεια των κορυφαίων μονομαχιών εναντίον του Ο Λουκ Σκαϊγουόκερ στις τελευταίες πράξεις και των δύο ταινιών.

Χρησιμοποιήθηκε επίσης από τον κασκαντέρ και Βρετανό Ολυμπιονίκη ξιφασκίας, Μπομπ Άντερσον.

Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών, τα γνήσια φωτόσπαθα από την αρχική τριλογία είναι σπάνια και το συγκεκριμένο «πιστεύεται ότι είναι το μοναδικό από τις πρώτες ταινίες Star Wars με επαληθεύσιμη χρήση στην οθόνη που έχει διατεθεί ποτέ σε δημόσια δημοπρασία».

Ο Μπράντον Αλάινερ, διευθύνων σύμβουλος της Propstore, δήλωσε: «Ο Τζορτζ Λούκας φαντάστηκε το φωτόσπαθο, ή το σπαθί λέιζερ όπως ονομαζόταν αρχικά, ως το τέλειο αμυντικό όπλο για μια πιο εξελιγμένη εποχή. Σχεδόν 50 χρόνια μετά την πρώτη ταινία Star Wars, τα φωτόσπαθα είναι ένα παγκοσμίως αναγνωρισμένο σύμβολο του πιο αγαπημένου κινηματογραφικού franchise στον κόσμο και κατατάσσονται σταθερά ως τα πιο εμβληματικά και αξιομνημόνευτα αντικείμενα όλων των εποχών».

Πριν από τη δημοπρασία στο Λος Άντζελες τον Σεπτέμβριο, το φωτόσπαθο θα παρουσιαστεί στο Λονδίνο, το Μπέβερλι Χιλς και τη Νέα Υόρκη καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

