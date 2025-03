Κλειστό το Χίθροου: Ταλαιπωρία για χιλιάδες επιβάτες – Αποκλείουν την εγκληματική ενέργεια, βίντεο από το πώς ξέσπασε η φωτιά

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου ανακοίνωσε ότι η πυρκαγιά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας στο Hayes που έχει κλείσει το αεροδρόμιο Χίθροου της Βρετανίας είναι πλέον υπό έλεγχο.

Δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η τεράστια πυρκαγιά στον υποσταθμό του Χέιζ που τροφοδοτεί το Χίθροου οφείλεται σε εγκληματική πράξη, δήλωσε ο Βρετανός υπουργός Ενέργειας Εντ Μίλιμπαντ.

«Οι πυροσβέστες μας θα ξεκινήσουν την έρευνά τους και θα συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε στενά με τους συνεργάτες μας για να ελαχιστοποιήσουμε την αναστάτωση και να υποστηρίξουμε την κοινότητα», δήλωσε η Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λονδίνου σε μια ανάρτηση στο Χ.

Το Εθνικό Δίκτυο ηλεκτροδότησης εργάζεται για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης χρησιμοποιώντας άλλο εφεδρικό σύστημα, σημείωσε ο Μίλιμπαντ, επισημαίνοντας ότι η κυβέρνηση θα προσπαθήσει να διαλευκάνει τα αίτια της πυρκαγιάς και να αντλήσει διδάγματα για το μέλλον όσον αφορά τις υποδομές της Βρετανίας.

