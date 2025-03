Λονδίνο: Κλειστό το αεροδρόμιο Χίθροου λόγω φωτιάς σε ηλεκτρικό υποσταθμό – Χάος σε πάνω από 1300 πτήσεις

Το καταστροφικό 24ωρο κλείσιμο του αεροδρομίου Χίθροου προκάλεσε εκτροπές πτήσεων στον αέρα και δεκάδες ακυρώσεις πτήσεων, ταλαιπωρώντας χιλιάδες επιβάτες.

Ένα από τα πιο πολυσύχναστα αεροδρόμια του κόσμου – το οποίο διευκολύνει πάνω από 200.000 ταξιδιώτες την ημέρα – αναγκάστηκε να κλείσει την Παρασκευή μετά από πυρκαγιά σε κοντινό υποσταθμό που προκάλεσε μεγάλη διακοπή ρεύματος.

Οι Αμερικανοί αεροπόροι που ήλπιζαν να προσγειωθούν στο Χίθροου φάνηκε να κάνουν γρήγορες αναστροφές αργά το βράδυ της Παρασκευής EST καθώς η φωτιά μαίνονταν και διαδόθηκε η είδηση του κλεισίματος, σύμφωνα με το FlightRadar.

Συνολικά, 120 αεροπλάνα που βρίσκονται ήδη στον αέρα εκτρέπονται ή γυρίζουν πίσω, επιπλέον των πτήσεων που έχουν καθυστερήσει και ακυρωθεί λόγω του περιστατικού.

Επιβάτες από το Σαν Φρανσίσκο, την Ιαπωνία και το Περθ της Αυστραλίας βρίσκονται «παγιδευμένοι», ενώ εκτιμάται ότι 1.351 πτήσεις από και προς το Χίθροου θα επηρεαστούν κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Αυτό σημαίνει ότι το κλείσιμο μπορεί να επηρεάσει έως και 145.000 ταξιδιώτες, σύμφωνα με την εταιρεία αεροπορικών δεδομένων Cirium.

Αεροπλάνα από το Ντάλας, το Σικάγο και τη Μινεάπολη φαίνεται ότι επέστρεφαν στην πατρίδα τους μετά από έως και τρεις ώρες στον αέρα.

Οι επιβάτες άλλων πτήσεων που αναχωρούν από τις Ηνωμένες Πολιτείες θα προσγειωθούν αντ’ αυτού σε άλλα αεροδρόμια της χώρας. Μια πτήση από το Ντάλας θα ταξιδέψει στο Μπανγκόρ του Μέιν αντί για το Λονδίνο, ενώ μια πτήση από το Σαν Φρανσίσκο θα προσγειωθεί στο Dulles International.

Εν τω μεταξύ, η πτήση QF9 της Qantas από το Περθ προς το Χίθροου εκτράπηκε προς το Παρίσι, καθώς τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια προετοιμάζονται για την εισροή αεροσκαφών που έχουν προχωρήσει πολύ στο ταξίδι τους για να επιστρέψουν.

Το Άμστερνταμ, το Νιουφάουντλαντ στον Καναδά και το Ελσίνκι είναι μερικές από τις πόλεις που δέχονται εκτρεπόμενες πτήσεις.

Ένας ταξιδιώτης, του οποίου το αεροπλάνο απογειώθηκε από το JFK, δήλωσε στη DailyMail.com ότι κάνει κύκλους στον ουρανό της Νέας Υόρκης από τότε που αναχώρησαν.

Είπε ότι οι πιλότοι έδωσαν μία μόνο ανακοίνωση «περίπου 40 λεπτά μετά την απογείωσή μας, λέγοντας ότι το αεροδρόμιο έκλεισε».

Οι πτήσεις ορισμένων τυχερών επιβατών εκτρέπονται σε άλλα αεροδρόμια του Λονδίνου. Ωστόσο, οι ταξιδιώτες από το Παρίσι, τη Φρανκφούρτη, το Βερολίνο, το Χιούστον, το Χάμπεργκ, τη Ζυρίχη, το Δουβλίνο και τη Βαρκελώνη είναι μεταξύ των δεκάδων που θα ξυπνήσουν για να μάθουν ότι οι πτήσεις τους ακυρώθηκαν.

Η πυρκαγιά ξέσπασε στις 8 χθες το βράδυ και το πολυσύχναστο αεροδρόμιο, στο οποίο προσγειώνεται ή απογειώνεται ένα αεροπλάνο περίπου κάθε 45 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο, ανακοίνωσε το κλείσιμό του έξι ώρες αργότερα.

Ο εκπρόσωπος του FlightRadar24, Ian Petchenik, δήλωσε ότι το απρογραμμάτιστο κλείσιμο του Χίθροου θα γίνει αισθητό από τις αεροπορικές εταιρείες και τους ταξιδιώτες σε όλο τον κόσμο.

«Το Χίθροου είναι ένας από τους σημαντικότερους κόμβους του κόσμου» δήλωσε στην Telegraph. «Αυτό θα διαταράξει τις δραστηριότητες των αεροπορικών εταιρειών σε όλο τον κόσμο».

Due to a fire at an electrical substation supplying the airport, Heathrow is experiencing a significant power outage.



To maintain the safety of our passengers and colleagues, Heathrow will be closed until 23h59 on 21 March.



