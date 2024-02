Ναϊρόμπι: Τουλάχιστον 2 νεκροί και 222 τραυματίες μετά από μεγάλη πυρκαγιά – Προκλήθηκε από έκρηξη αερίου

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 222 τραυματίστηκαν στη γιγαντιαία πυρκαγιά που προκάλεσε έκρηξη αερίου τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στο Ναϊρόμπι, ανακοίνωσε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος της Κένυας.

Φορτηγό που «μετέφερε αέριο εξερράγη», μετατράπηκε σε «πελώρια πύρινη σφαίρα» κι η φωτιά «εξαπλώθηκε» πολύ γρήγορα στην Εμπακάσι, συνοικία της πρωτεύουσας, ανέφερε μέσω X (του πρώην Twitter) ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ισαάκ Μάιγκουα Μουαούρα.

🚨#WATCH: As a Massive Explosion at Gas Plant Leaves Numerous Dead and Injured⁰⁰ 📌#Nairobi | #Kenya



A significant explosion has occurred at a gas plant in Nairobi, Kenya, resulting in huge fireballs and fires raging close to blocks of flats in the Embakasi region. A… pic.twitter.com/LxCfyyhgdt