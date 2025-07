Ισραήλ για την αναγνώριση του παλαιστινιακού κράτους από τον Στάρμερ – «Ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ απάντησε με ανάρτηση στο X στα σχέδια της Βρετανίας να αναγνωρίσει ένα παλαιστινιακό κράτος τον Σεπτέμβριο υποστηρίζοντας ότι αποτελούν «ανταμοιβή για τη Χαμάς» και θα βλάψουν τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ μίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό ομόλογό του, τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, προτού ανακοινώσει την πρόθεση του Λονδίνου να αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος, ανέφερε μια πηγή που έχει γνώση του θέματος.

«Το Ισραήλ απορρίπτει τη δήλωση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου. Η αλλαγή στη θέση της βρετανικής κυβέρνησης αυτή τη στιγμή, μετά την κίνηση της Γαλλίας και τις εσωτερικές πολιτικές πιέσεις, αποτελεί ανταμοιβή για τη Χαμάς και βλάπτει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα και ενός πλαισίου για την απελευθέρωση των ομήρων», αναφέρει χαρακτηριστικά το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

Israel rejects the statement by the Prime Minister of the United Kingdom.



The shift in the British government’s position at this time, following the French move and internal political pressures, constitutes a reward for Hamas and harms efforts to achieve a ceasefire in Gaza and… pic.twitter.com/CG2tueCYRe