ΗΠΑ: Αποχωρεί από την προεκλογική εκστρατεία ο Τζο Μπάιντεν – Δίνει το χρίσμα στην Καμάλα Χάρις

Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα (21/07) με επιστολή του, ότι αποχωρεί από την προεδρική κούρσα για τις αμερικανικές εκλογές του Νοεμβρίου. Ο ίδιος δήλωσε ότι στηρίζει την Καμάλα Χάρις για υποψήφια των Δημοκρατικών στις επερχόμενες εκλογές.

Ο Μπάιντεν τόνισε ότι θα απευθύνει διάγγελμα στο έθνος μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ο ίδιος σχεδιάζει να εκτίσει το υπόλοιπο της θητείας του, η οποία λήγει το μεσημέρι της 20ης Ιανουαρίου 2025.

«Η πρώτη μου απόφαση ως υποψήφιος για το κόμμα το 2020 ήταν να επιλέξω την Καμάλα Χάρις ως Αντιπρόεδρό μου. Και ήταν η καλύτερη απόφαση που πήρα. Σήμερα θέλω να προσφέρω την πλήρη υποστήριξή ώστε η Καμάλα να είναι η υποψήφια του κόμματός μας φέτος. Δημοκρατικοί — ήρθε η ώρα να ενωθούμε και να νικήσουμε τον Τραμπ. Ας το κάνουμε» ανέφερε σε νέα του ανάρτηση στο X ο Τζο Μπάιντεν.

My fellow Democrats, I have decided not to accept the nomination and to focus all my energies on my duties as President for the remainder of my term. My very first decision as the party nominee in 2020 was to pick Kamala Harris as my Vice President. And it’s been the best… pic.twitter.com/x8DnvuImJV