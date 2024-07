Μπ. Ομπάμα: Πατριώτης ο Μπάιντεν αλλά αχαρτογράφητα νερά μπροστά μας

Εγκωμιάζει ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Μπαράκ Ομπάμα, την απόφαση του Τζο Μπάιντεν να αποχωρήσει από την προεκλογική κούρσα, ωστόσο στο μήνυμα του δεν υποστηρίζει ανοικτά την υποψηφιότητα της Καμάλα Χάρις και παράλληλα προειδοποιεί για «αχαρτογράφητα νερά».

«Ο Τζο Μπάιντεν υπήρξε ένας από τους πιο σημαντικούς προέδρους της Αμερικής, καθώς και ένας αγαπημένος φίλος και συνεργάτης μου. Σήμερα, μας υπενθύμισε –και πάλι– ότι είναι πατριώτης ανώτερης τάξης», επισημαίνει ο Μπαράκ Ομπάμα κι εκφράζει αισιοδοξία ότι «η ηγεσία των Δημοκρατικών θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ώστε να αναδειχθούν εξαιρετικοί υποψήφιοι».

Joe Biden has been one of America’s most consequential presidents, as well as a dear friend and partner to me. Today, we’ve also been reminded – again – that he’s a patriot of the highest order.



