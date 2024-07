Οι αντιδράσεις των ξένων ηγετών στην απόφαση του Τζο Μπάιντεν να εγκαταλείψει την προεδρική κούρσα

Κύμα εξελίξεων και αντιδράσεων σε παγκόσμιο επίπεδο προκάλεσε η απόφαση του Προέδρου των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν να αποσυρθεί από την εκστρατεία για την επανεκλογή του τον Νοέμβριο. Δεν είναι λίγοι οι ξένοι ηγέτες που έχουν, ήδη, εκφράσει την άποψη τους για αυτή την παραίτηση.

«Σέβομαι την απόφαση του προέδρου Μπάιντεν και ανυπομονώ να εργαστούμε από κοινού για το υπόλοιπο της προεδρίας του», δήλωσε ο Κιρ Στάρμερ.

«Γνωρίζω ότι, όπως έκανε κατά τη διάρκεια της αξιοσημείωτης καριέρας του, ο πρόεδρος Μπάιντεν θα έλαβε την απόφασή του με βάση αυτό που πιστεύει ότι είναι προς το συμφέρον του αμερικανικού λαού».

I respect President Biden’s decision and I look forward to us working together during the remainder of his presidency.



I know that, as he has done throughout his remarkable career, he will have made his decision based on what he believes is best for the American people. https://t.co/SCxFFtyl73