Η κυβέρνηση Τραμπ έβαλε στο αρχείο δίωξη κατά γιατρού που κατηγορούνταν ότι κατέστρεφε εμβόλια κατά της Covid

Η Aμερικανίδα υπουργός Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι διέταξε χθες Σάββατο να μπει στο αρχείο η ποινική δίωξη σε βάρος γιατρού ο οποίος ήταν αντιμέτωπος με κατηγορίες πως κατέστρεφε εμβόλια κατά της COVID-19 και μοίραζε πλαστά πιστοποιητικά εμβολιασμού.

Ο τερματισμός της ποινικής δίωξής του, εν μέσω δίκης, κατόπιν αιτήματος βουλεύτριας της σκληρής δεξιάς, εγγράφεται στην στροφή της κυβέρνησης των ΗΠΑ σε θέσεις που αμφισβητούν την αξία των εμβολίων αφότου επέστρεψε στην εξουσία ο Ντόναλντ Τραμπ τον Ιανουάριο.

«Ο Δρ. Μουρ έδωσε επιλογή στους ασθενείς του, όταν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση αρνήθηκε να το κάνει. Δεν άξιζε τα χρόνια στη φυλακή που αντιμετώπιζε», επιχειρηματολόγησε η υπουργός Μπόντι μέσω X.

This would not have been possible without @RepMTG who brought this case to my attention. She has been a warrior for Dr. Moore and for ending the weaponization of government. https://t.co/XF7nLi8WOn

Ο Μάικλ Κερκ Μουρ, πλαστικός χειρουργός στη Γιούτα (δυτικά), βρέθηκε αντιμέτωπος με δίωξη της αμερικανικής Δικαιοσύνης το 2023, μαζί με την κλινική του και τρεις φερόμενους ως συνεργούς του.

Κατηγορήθηκαν πως κατέστρεψαν εμβόλια κατά της COVID-19 αξίας 28.029 δολαρίων και ότι διένειμαν τουλάχιστον 1.937 ψευδή πιστοποιητικά εμβολιασμού έναντι χρημάτων.

Ο κ. Μουρ, που διέτρεχε κίνδυνο να περάσει δεκαετίες στη φυλακή, κατηγορήθηκε επίσης πως χορηγούσε, κατόπιν αιτημάτων γονέων, απλό αλατούχο διάλυμα στα παιδιά τους και να βεβαιώνει κατόπιν πως είχαν εμβολιαστεί κατά του νέου κορονοϊού.

Η δίκη του άρχισε αυτή την εβδομάδα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο στη Σολτ Λέικ Σίτι.

Όμως η Ρεπουμπλικανή βουλεύτρια Μάρτζορι Τέιλορ Γκριν, η οποία συγκαταλέγεται στους πιο πιστούς και εκδηλωτικούς υποστηρικτές του προέδρου Τραμπ, ζητούσε να εγκαταλειφθεί η ποινική δίωξη σε βάρος του Μάικλ Κερκ Μουρ.

Ο άνδρας αυτός «είναι ήρωας» και αντιμετώπιζε δίωξη επειδή «βοήθησε κόσμο να ξεφύγει από τον τυραννικό υποχρεωτικό εμβολιασμό» της κυβέρνησης των δημοκρατικών, επέμεινε χθες μέσω X, επαναλαμβάνοντας θέσεις αντιεμβολιαστικών κύκλων.

Thank you AG Pam Bondi for dropping the WRONGFUL charges against Dr. Kirk Moore!@Moore22K is a hero who refused to inject his patients with a government mandated unsafe vaccine!.



We can never again allow our government to turn tyrannical under our watch.



Thankfully, as soon… https://t.co/2OUpLPQBpT