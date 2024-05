Γεωργία: Νέες συλλήψεις σε διαδήλωση κατά του «ρωσικού νόμου» – Το Κρεμλίνο κατηγορεί τη Δύση για την πολιτική κρίση

Σε πολιτική κρίση βυθίζεται η Γεωργία, με αφορμή το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο, σύμφωνα με το οποίο οι Οργανισμοί που λαμβάνουν χρηματοδότηση άνω του 20% από το εξωτερικό, θα θεωρούνται «ξένοι πράκτορες». Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βουλή κάνοντας λόγο για ένα ρωσικής έμπνευσης νομοσχέδιο, που εμποδίζει την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Ενισχύεται η διαφάνεια στη χρηματοδότηση, απαντά η κυβέρνηση.

Oι ΗΠΑ προειδοποίησαν ότι ενδέχεται να αναθεωρήσουν τις σχέσεις τους με το Τμπιλίσι, ενώ ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε την Γεωργία ότι η υιοθέτηση του νόμου αυτού θα επηρεάσει αρνητικά την πρόοδο στην πορεία της χώρας προς την ένταξη στην Ενωση.

A historic moment in Tbilisi, as protesters and a European delegation listen to the EU and Georgian anthems, envisioning Georgia’s European future. Truly remarkable 🥹 🇬🇪🇪🇺 pic.twitter.com/3bGmI9xZAC

Κατά την τρίτη και τελευταία ανάγνωση του νομοσχεδίου χθες, 84 Γεωργιανοί βουλευτές ψήφισαν «υπέρ» και 30 «κατά».

Μπροστά από το κοινοβούλιο περίπου 2.000 διαδηλωτές είχαν συγκεντρωθεί φωνάζοντας: «Όχι στον ρωσικό νόμο», ενώ στο σημείο είχε αναπτυχθεί μεγάλη αστυνομική δύναμη.

Αργότερα οι διαδηλωτές έκλεισαν μεγάλη λεωφόρο στο κέντρο του Τμπιλίσι, ενώ 13 άνθρωποι συνελήφθησαν «επειδή δεν συμμορφώθηκαν με τις εντολές της αστυνομίας», σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών.

Georgia: One of the opposition leaders to the current corrupt government bought & paid for by Russia, Davit Katsarava was brutally assaulted by the regime enforcers in Tbilisi. His capture in broad daylight was documented on video. pic.twitter.com/jt43bvK4PK