Εκλογές ΗΠΑ: Νέα μηνύματα Χάρις και Τραμπ ενώ οι Αμερικανοί ψηφίζουν για νέο Πρόεδρο

Σε νέα του ανάρτηση στα social media ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τους ψηφοφόρους του να μείνουν στις ουρές, να συνεχίσουν να ψηφίζουν και θα «έχουμε μια μεγάλη νίκη απόψε».

«Τώρα είναι η ευκαιρία σας. Βγείτε έξω και ψηφίστε» είναι το πιο πρόσφατο μήνυμα της Κάμαλα Χάρις στα social media.

Now is your chance.



Get out there and vote. pic.twitter.com/52t3DWuq2K