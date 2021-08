Νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του ISIS στην Καμπούλ – Αναφορές για νεκρούς

Για νέα επιχείρηση των ΗΠΑ κατά του ISIS στην Καμπούλ με στόχο μαχητές του ISIS-K μίλησαν στο Reuters Αμερικανοί αξιωματούχοι λίγο μετά την έκρηξη που σημειώθηκε σε κατοικημένη περιοχή. H διοίκηση των Ταλιμπάν ανακοίνωσε ότι στόχος του αμερικανικού βομβαρδισμού ήταν όχημα στο οποίο επέβαινε καμικάζι βομβιστής του ISIS-K που προετοιμαζόταν για νέο χτύπημα στο αεροδρόμιο. Νωρίτερα είχε αναφερθεί πλήγμα από ρουκέτα που χτύπησε σπίτι, κοντά στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας. Τα διεθνή πρακτορεία αναφέρουν πως φαίνεται να πρόκειται για διαφορετικά περιστατικά ωστόσο οι πληροφορίες είναι συγκεχυμενες. Σύμφωνα με τον αρχηγό της αφγανικής αστυνομίας, τον οποίο επικαλείται το Reuters, ένα παιδί είναι νεκρό. Άλλες πληροφορίες αναφέρουν τουλάχιστον δύο νεκρούς και τρεις τραυματίες.

