Αφγανιστάν: Προς λήξη οδεύουν οι απεγκλωβισμοί – ΝΑΤΟ: Κάναμε το καλύτερο που μπορούσαμε

Αναχώρησε από το αεροδρόμιο της Καμπούλ και η τελευταία βρετανική πτήση για την απομάκρυνση Αφγανών και Βρετανών πολιτών. Οι δυτικές δυνάμεις έχουν εκκενώσει ή ολοκληρώνουν τις απομακρύνσεις των στρατευμάτων τους, καθώς και πολιτών από το Αφγανιστάν. 5.000 άνθρωποι υπολογίζεται πως βρίσκονταν σήμερα στο αεροδρόμιο θέλοντας να εγκαταλείψουν τη χώρα. Ιταλία, Γαλλία, Ισπανία ολοκλήρωσαν επίσης τις αερογέφυρες, ενώ οι ΗΠΑ συνεχίζουν μέχρι και τις 31 που λήγει η προθεσμία εν μέσω φόβων για νέα τρομοκρατικά χτυπήματα από το ISIS στην Καμπούλ. Οι ΗΠΑ προχώρησαν σε αεροπορικό βομβαρδισμό με drone στα ανατολικά του Αφγανιστάν, εναντίον στόχου που συνδεόταν με την ISIS-K, 48 ώρες μετά την πολύνεκρη επίθεση αυτοκτονίας έξω από το αεροδρόμιο της Καμπούλ και την υπόσχεση Μπάιντεν ότι θα καταδιώξει τους υπεύθυνους. “Οι αρχικές ενδείξεις είναι ότι σκοτώσαμε τον στόχο”, ανακοίνωσε ο αμερικανικός στρατός.

ΝΑΤΟ: Έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας

«Το προσωπικό που συμμετείχε στις προσπάθειες απομάκρυνσης από την Καμπούλ όσο περισσότερων ανθρώπων ήταν δυνατόν, μετά την κατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν, έκανε ό,τι μπορούσε κάτω από υπερβολικά δύσκολες συνθήκες», δήλωσε σήμερα ο πρεσβευτής του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν Στέφανο Ποντεκόρβο.

“Έχουμε καθαρή τη συνείδησή μας…γιατί με ό,τι είχαμε κάναμε ό,τι μπορούσαμε δεδομένων των συνθηκών”, δήλωσε ο Ιταλός διπλωμάτης στους δημοσιογράφους κατά την άφιξή του στη Ρώμη.

Ο Ποντεκόρβο, ο οποίος έφυγε χθες από το Αφγανιστάν, με την αναχώρηση της τελευταίας ιταλικής πτήσης, είπε ότι όσοι συμμετείχαν στην επιχείρηση απομάκρυνσης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ πέρασαν την διαχωριστική γραμμή μεταξύ εφικτού και ανέφικτου για να μεταφέρουν όλους όσους μπορούσαν εκτός της χώρας.

“Έχουμε αφήσει κάποιους εκεί, τους οποίους δεν εγκαταλείψαμε αλλά εξακολουθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να τους φέρουμε πίσω στην πατρίδα”, τόνισε στους δημοσιογράφους.

Ιταλικά στρατιωτικά αεροσκάφη είχαν μεταφέρει πάνω από 4.800 Αφγανούς εκτός χώρας μέχρι χθες, ανάμεσά τους και περισσότερα από 1.400 παιδιά, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας.

Ο υπουργός Εξωτερικών Λουΐτζι Ντι Μάγιο εξήρε τους Ιταλούς διπλωμάτες και τους στρατιωτικούς αξιωματούχους για τη συνεισφορά τους στις επιχειρήσεις απομάκρυνσης των πολιτών.

“Έχουμε απομακρύνει περισσότερους Αφγανούς σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της ΕΕ”, είπε.

Έφυγε και η τελευταία βρετανική πολιτική πτήση

Το απόγευμα αναχώρησε και η τελευταία βρετανική πτήση απομάκρυνσης πολιτών τερματίζοντας έτσι μια επιχείρηση μεταφοράς εκτός της χώρας σχεδόν 15.000 Βρετανών και Αφγανών πολιτών.

Οι βρετανικές ένοπλες δυνάμεις προετοιμάζονται τώρα να αποχωρήσουν και μαζί τους θα πάρουν άλλον έναν μικρό αριθμό Αφγανών.

“Ηρθε η ώρα να ολοκληρωθεί αυτή η φάση της επιχείρησης. Αλλά δεν έχουμε ξεχάσει τους ανθρώπους που πρέπει να φύγουν και θα κάνουμε τα πάντα για να τους βοηθήσουμε”, δήλωσε ο Λόρι Μπρίστοου, ο πρεσβευτής της Βρετανίας στο Αφγανιστάν από το βασικό αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Ο Βρετανός υπουργός Άμυνας Μπεν Γουάλας εκτίμησε ότι κάπου 800 με 1.100 Αφγανοί συνεργάτες των Βρετανών που δικαιούνταν να φύγουν από τη χώρα δεν θα τα καταφέρουν. Είπε πως πολλοί Αφγανοί που δεν κατάφεραν να φύγουν έκριναν ότι είναι πολύ επικίνδυνο να ταξιδέψουν μέχρι το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Μπόρις Τζόνσον και η καγκελάριος της Γερμανίας Άγγελα Μέρκελ συζήτησαν σήμερα την κατάσταση στο Αφγανιστάν και συμφώνησαν ότι είναι αναγκαία η χορήγηση διεθνούς βοήθειας αλλά και μια κοινή προσέγγιση εκ μέρους της G7 απέναντι στη μελλοντική κυβέρνηση της χώρας αυτής.

Η Ντάουνινγκ Στριτ ανακοίνωσε ότι οι δύο ηγέτες «είναι αποφασισμένοι να εργαστούν, στο πλευρό των άλλων ηγετών της G7, για να σχεδιάσουν έναν οδικό χάρτη αναφορικά με το πώς θα αντιμετωπίσουν» μια νέα κυβέρνηση στο Αφγανιστάν.

Ο Τζόνσον επισήμανε ότι προϋπόθεση για την οποιαδήποτε αναγνώριση και συνεργασία με τους Ταλιμπάν είναι ότι εκείνοι θα επιτρέψουν την ασφαλή διέλευση όσων επιθυμούν να φύγουν από τη χώρα αλλά και θα σεβαστούν τα ανθρώπινα δικαιώματα.

Η Μέρκελ συνομίλησε επίσης με τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας Μαρκ Ρούτε. Σύμφωνα με το γραφείο της, η ίδια, ο Τζόνσον και ο Ρούτε συμφώνησαν ότι η οργάνωση της αναχώρησης των ξένων πολιτών, των ντόπιων που εργάστηκαν για ξένες κυβερνήσεις και των Αφγανών που χρήζουν προστασίας παραμένει κορυφαία προτεραιότητά τους.

«Το τέλος της επιχείρησης εκκένωσης από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, η κατάσταση στο Αφγανιστάν και στην περιοχή βρέθηκαν στο επίκεντρο» αυτών των τηλεφωνικών συνομιλιών, ανέφερε ο εκπρόσωπος της Μέρκελ, Στέφεν Ζάιμπερτ, σε ανακοίνωσή του.

Αντίποινα των ΗΠΑ κατά της ISIS-K

Στη σκιά της πολύνεκρης επίθεσης στο αεροδρόμιο της αφγανικής πρωτεύουσας από την της ISIS-K , βραχίονα του Ισλαμικού Κράτους – και ενώ τα χρονικά περιθώρια για την πλήρη αποχώρηση των Αμερικανών από τη χώρα στις 31 Αυγούστου, στενεύουν ασφυκτικά – η Ουάσινγκτον προειδοποίησε για τον σοβαρό κίνδυνο νέων τρομοκρατικών χτυπημάτων.

Η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ προειδοποίησε τους Αμερικανούς υπηκόους να απομακρυνθούν από τις Πύλες του Αεροδρομίου ενώ το Πεντάγωνο διέψευσε πως οι Ταλιμπάν έχουν τον έλεγχο στρατιωτικοποιημένου τομέα του αεροδρομίου.

