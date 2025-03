Aντίστροφη μέτρηση για την επιστοφή των «εγκλωβισμένων» αστροναυτών – Eυχαριστίες σε Μασκ – SpaceX και Τραμπ

Δύο Αμερικανοί αστροναύτες που βρίσκονται για περισσότερους από εννιά μήνες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό θα επιστρέψουν στη Γη το βράδυ της Τρίτης, σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA.

Οι δύο βετεράνοι αστροναύτες, ηλικίας 62 και 59 ετών, ευχαρίστησαν ήδη τον Ίλον Μασκ και τον Ντόναλντ Τραμπ για την παρέμβασή τους. Επρόκειτο αρχικά να μείνουν στον σταθμό μόνο για οκτώ ημέρες, όμως η παραμονή τους παρατάθηκε ξανά και ξανά, λόγω των προβλημάτων στο σύστημα προώθησης του διαστημικού σκάφους Starliner της Boeing, που τους είχε μεταφέρει εκεί.

Λόγω της κατάστασης αυτής η NASA αποφάσισε το καλοκαίρι να επιστρέψει κενό στη Γη το Starliner και ανέθεσε στην εταιρεία SpaceX του Μασκ να φέρει πίσω τους αστροναύτες.

