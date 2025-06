«Αλλάζουμε το πρόσωπο του κόσμου» με τον πόλεμο κατά του Ιράν, λέει ο Νετανιάχου – «Κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη»

Τις ήδη εύθραυστες ισορροπίες στον πόλεμο που μαίνεται εδώ και μία εβδομάδα στη Μέση Ανατολή αλλάζει η σημερινή σφοδρή επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ, που έπληξε το νοσοκομείο Soroka στην Μπερ Σεβά, αλλά και το επιχειρηματικό κέντρο του Τελ Αβίβ. Στο σφοδρό χτύπημα απάντησαν ισραηλινά μαχητικά με βομβαρδισμό πυρηνικών εγκαταστάσεων. Έντονη η αντίδραση Νετανιάχου, ο οποίος σε τηλεοπτική του συνέντευξη που μεταδόθηκε σήμερα το βράδυ, είπε ότι το Ισραήλ αλλάζει «την όψη του κόσμου» με τον πόλεμό του κατά του Ιράν, σημειώνοντας ότι «κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη» για να τελειώσουμε με το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Είπα ότι θα αλλάξουμε την όψη της Μέσης Ανατολής και τώρα λέω: αλλάζουμε την όψη του κόσμου», δήλωσε ο Νετανιάχου στην ισραηλινή δημόσια τηλεόραση KAN 11.

Τονίζοντας ότι το Ισραήλ έχει την ικανότητα να πλήξει όλες τις εγκαταστάσεις του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος, ο Νετανιάχου δηλώνει ωστόσο ότι, για να τις καταστρέψει, «κάθε βοήθεια είναι ευπρόσδεκτη».

Ο Νετανιάχου δήλωσε επίσης ότι η αλλαγή ή η πτώση του ιρανικού καθεστώτος δεν είναι στόχος αλλά μπορεί να είναι ένα αποτέλεσμα.

«Το θέμα της αλλαγής του καθεστώτος ή της πτώσης αυτού του καθεστώτος είναι πρωτίστως θέμα του ιρανικού λαού. Δεν υπάρχει υποκατάστατο γι αυτό.

Και γι αυτόν τον λόγο δεν το παρουσίασα ως στόχο. Θα μπορούσε να είναι ένα αποτέλεσμα, αλλά δεν είναι ένας δηλωμένος ή επίσημος στόχος, τον οποίο έχουμε».

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε επίσης το Ισραήλ κατέστρεψε «περισσότερους από τους μισούς» εκτοξευτήρες ιρανικών πυραύλων από την έναρξη του πολέμου κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας στις 13 Ιουνίου.

Όταν ρωτήθηκε για τον αριθμό των ιρανικών πυραύλων που καταστράφηκαν από τα ισραηλινά πλήγματα μέσα σε επτά ημέρες πολέμου, ο Νετανιάχου απάντησε στη δημοσιογράφο του δημοσίου δικτύου KAN 11 ότι αυτό που μετρά κατά τη γνώμη του δεν είναι τόσο ο αριθμός των πυραύλων αλλά ο αριθμός των εκτοξευτήρων. Και σε αυτό το σημείο, το Ισραήλ έχει καταστρέψει «περισσότερους από τους μισούς», τόνισε.

Το Ιράν ανακοίνωσε ότι όλες οι επιλογές είναι στο τραπέζι για να αντιμετωπίσει την ισραηλινή επιθετικότητα, συμπεριλαμβανομένου του κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ, μια κίνηση που θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στη διεθνή οικονομία λόγω του γεγονότος ότι διακινείται μεγάλο μέρος του πετρελαίου που πωλείται διεθνώς.

Το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, από το οποίο διέρχεται το 20% της ημερήσιας παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου, είναι μία από τις επιλογές που θα μπορούσε να λάβει το Ιράν για να απαντήσει στους εχθρούς του, δήλωσε σήμερα, Πέμπτη στο ιρανικό ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Mehr, ο Μπινχάμ Σιντί, μέλος του προεδρείου της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του ιρανικού κοινοβουλίου. Το Ιράν έχει απειλήσει στο παρελθόν να κλείσει τα Στενά του Ορμούζ σε αντίποινα για τις δυτικές πιέσεις.

Λίγο μετά τις 16:30 ήχησαν σειρήνες αεράμυνας στη Χάιφα και σε όλο το βόρειο Ισραήλ, καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντοπίστηκαν εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Δεν υπάρχουν άμεσες αναφορές για επιπτώσεις σε κατοικημένες περιοχές ή τραυματισμούς από την επίθεση με βαλλιστικό πύραυλο του Ιράν, αναφέρει υπηρεσία παροχής πρώτων βοηθειών, της Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ»).

Τουλάχιστον 10 πύραυλοι εκτοξεύθηκαν από το Ιράν κατά την επίθεση, σύμφωνα με τις αρχικές εκτιμήσεις των Iσραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων (IDF).

Παράλληλα το Ισραήλ συνεχίζει τα πλήγματα και στην Τεχεράνη.

Μάλιστα ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ σε νέα ανάρτησή του στο Χ κάλεσε τον ιρανικό λαό να συνεχίσει να επιδεικνύει δυναμική και σθεναρή στάση και να δείχνει σθένος.

«Το γεγονός ότι οι Αμερικανοί φίλοι του σιωνιστικού καθεστώτος έχουν εισέλθει στο προσκήνιο και λένε τέτοια πράγματα είναι σημάδι της αδυναμίας και της ανικανότητας αυτού του καθεστώτος. Θα ήθελα να πω στο αγαπητό μας έθνος ότι αν ο εχθρός καταλάβει ότι τον φοβάστε, δεν θα σας αφήσει να φύγετε. Συνεχίστε την ίδια στάση που έχετε μέχρι σήμερα, συνεχίστε αυτή τη δυναμική στάση. “Η νίκη έρχεται μόνο από τον Αλλάχ, τον Παντοδύναμο, τον Πάνσοφο” (Κοράνι 3:126). Και ο Παντοδύναμος Θεός σίγουρα, σίγουρα θα χαρίσει τη νίκη στο ιρανικό έθνος, στην αλήθεια και στην πλευρά που έχει δίκιο, Θεού θέλοντος», αναφέρει χαρακτηριστικά.

