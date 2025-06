Σφοδρό ιρανικό πλήγμα σε νοσοκομείο του Ισραήλ εν αναμονή της απόφασης Τραμπ

Με αποκλειστικές εικόνες από το πρώτο ισραηλινό νοσοκομείο που έγινε στόχος του Ιράν, στο νότιο Ισραήλ αλλά και από τις καταστροφές μέχρι τα βόρεια της χώρας, οι απεσταλμένοι του ΕΡΤΝews Γιώργος Σιδέρης και Κώστας Νούσης συνοψίζουν τις εξελίξεις.

Έγκλημα πολέμου χαρακτήρισε το ιρανικό χτύπημα στο νοσοκομείο Σορόκα στη Μπερ Σεβά το Ισραήλ, ενώ το επίσημο ειδησεογραφικό πρακτορείο της Τεχεράνης, μετέδωσε ότι ο κύριος στόχος ήταν το C4i, η επίλεκτη τεχνολογική μονάδα των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων στο Gav-Yam Negev, που απέχει λιγότερο από ένα μίλι από το Ιατρικό Κέντρο Σορόκ.

Several hits were identified as a result of the missile barrage—one of them hitting the largest hospital in southern Israel. https://t.co/G29iJqGyiH — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

Εντατικοποίηση των πληγμάτων ανακοίνωσε ο ισραηλινός στρατός, καθιστώντας τον ίδιο τωνυπεύθυνο για την πρώτη επίθεση σε ισραηλινό νοσοκομείο. Το πλήγμα στο νοσοκομείοτου νότιου Ισραήλ προστίθεται στον χάρτη συναγερμού που δημοσιοποιεί ο ισραηλινός στρατός και οδηγεί εκατομμύρια ισραηλινούς στα καταφύγια.

Με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπέντζαμιν Νετανιάχου να αναφέρεται σε οδυνηρές απώλειες για την πατρίδα του και να ευχαριστεί τις Ηνωμένες Πολιτείες για την υποστήριξη, ο Ντόναλντ Τραμπ έρχεται στο προσκήνιο των εξελίξεων καθώς αναμένεται στο κέντρο διαχείρισης κρίσεων της Ουάσιγκον.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Axios, ο αμερικανός πρόεδρος ήδη ενημερώνεται για τις διατρητκές βόμβες GBU-57A/B MOP (Massive Ordnance Penetrator) που δεν έχουν δοκιμαστεί σε επιχειρησιακό περιβάλλον.

Το Axios επισημαίνει ότι ο αμερικανός πρόεδρος διατηρεί επιφυλάξεις για το αν οι βόμβες μπορούν να καταστρέψουν την ιρανική πυρηνική εγκατάσταση του Φορντό με εγκαταστάσεις σε βάθος 80 – 90 μέτρων κάτω από το έδαφος,σε έναν δυσπρόσιτο ορεινό όγκο κοντά στην «ιερή» πόλη Κομ.

To πρακτορείο Bloomberg ωστόσο, επαναλαμβάνει ότι τα επόμενα δύο 24ωρα είναι πάρα πολύ κρίσιμα.

Ενα δευτερόλεπτο πριν από την ώρα μηδέν η απόφαση

Ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να δηλώνει ότι η απόφασή του θα ανακοινωθεί κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, ωστόσο ήδη απάντησε στην προθυμία του Βλάντιμιρ Πούτιν να μεσολαβήσει, ότι δεν επιθυμεί κατάπαυση του πυρός αλλά νίκη που σημαίνει ένα Ιράν χωρίς πυρηνικά.

⚠️RAW FOOTAGE:

This hospital was one of Iran’s targets this morning. pic.twitter.com/urqFxa6P2e — Israel Defense Forces (@IDF) June 19, 2025

Η Τεχεράνη προειδοποιεί ακόμη και τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας ότι συντάχθηκε με τον εχθρό προδίδοντας τις συνθήκες μη διάδοσης των πυρηνικών, ενώ σε βίντεο προπαγάνδας υποστηρίζει ότι στη διάρκεια της νύχτας έκανε χρήση και των βαλλιστικών πυραύλων Sejjil με βεληνεκές 2,000 χιλιομέτρων.

Iran used its Sejjil ballistic missile for 1ST TIME on Israel in latest strike



Releases vid showcasing 2-stage missile with 2,000 km+ range pic.twitter.com/xlOoO132MS — Iran Military Commentry (@IranMilitary__) June 18, 2025

Ο ανενεργός πυρηνικός αντιδραστήρας Αράκ και το πυρηνικό εργοστάσιο της Νατάνζ, βρέθηκαν ξανά στο στόχαστρο των ισραηλινών δυνάμεων με τη Διεθνή Υπηρεσία Ατομικής Ενέργειας να επιβεβαιώνει πλήγματα στις υπόγειες εγκαταστάσεις.

Ευρωπαϊκές διπλωματικές προσπάθειες

Με τις Ηνωμένες Πολιτείες να προετοιμάζουν ήδη την ασφαλή απομάκρυνση του μη απαραίτητου προσωπικού τους από την πρεσβεία στο Ισραήλ, ένα τρίτο αμερικανικό αεροπλανοφόρο θα κατευθυνθεί προς την ανατολική Μεσόγειο.

Οι υπουργοί Εξωτερικών της Γερμανίας, της Γαλλίας και της Βρετανίας προβλέπεται να συναντηθούν αύριο, Παρασκευή, στη Γενεύη με τον Ιρανό ομόλογό τους, όπως δήλωσαν διπλωματικές πηγές.

Η επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας αναμένεται επίσης να συμμετάσχει στη συνάντηση αυτή, καθώς οι ευρωπαϊκές χώρες πολλαπλασιάζουν τις εκκλήσεις για αποκλιμάκωση μετά τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στο Ιράν που έχουν σκοπό τη διάλυση του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Έκτακτη σύγκλιση συμβουλίου ασφαλείας ΟΗΕ για την κρίση στη Μεση Ανατολή, θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, έπειτα από αίτημα του Ιράν.





