Στην τουρκική Γκεζτεπέ θα συνεχίσει δανεικός ο Φοφανά

Μετά την άρνηση της ΑΕΚ να συναινέσει στους όρους δανεισμού του Ντέιβιντ Ντάτρο Φοφανά η διοίκηση της Τσέλσι βρήκε «συνομιλητή», αλλά αυτή τη φορά από την Τουρκία.

🚨🇹🇷 Göztepe SK agree loan deal with Chelsea for David Datro Fofana after AEK Athens move collapsed.



It also include an option to buy and a recall clause in January.#CFC can bring the player back from January 1, 2025. pic.twitter.com/5VsA9x8YJ0