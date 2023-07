Ο Τζούλιους Έρβινγκ σνομπάρει τον Λεμπρόν Τζέιμς στη λίστα με τους 10 μεγαλύτερους παίκτες του ΝΒΑ

Ο Tζούλιους Έρβινγκ, γνωστός και ως “Dr. J”, δεν ήταν μόνο ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες στην ιστορία του μπάσκετ, αλλά και ένας από τους πιο συναρπαστικούς. Η εναέρια τέχνη του άνοιξε το δρόμο για τον Μάικλ Τζόρνταν και τον Κόμπε Μπράιαντ, καθώς και για τον Λεμπρόν Τζέιμς, για να κατακτήσουν τη σύγχρονη εποχή του ΝΒΑ.

Dr.J’s top 10 players of all time (no order)



Jerry West

Oscar Robertson

Elgin Baylor

Wilt Chamberlain

Bill Russell

Michael Jordan

Kareem Abdul-Jabbar

Magic Johnson

Karl Malone

Tiny Archibald



