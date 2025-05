Τ. Θεοδωρικάκος: Η Βόρεια Ελλάδα αναγεννάται με έργα 22 δισ. ευρώ- Έρχονται νέα ειδικά καθεστώτα ενίσχυσης και για τις παραμεθόριες περιοχές

Σε τροχιά ισχυρής αναπτυξιακής «έκρηξης» βρίσκεται τα τελευταία χρόνια η Βόρεια Ελλάδα, με έργα που ξεπερνούν τα 22 δισ. ευρώ και βάζουν τις βάσεις για μια βιώσιμη, εξωστρεφή και ανταγωνιστική οικονομία. Την ίδια ώρα, ένα νέο πακέτο παρεμβάσεων ύψους ενός δισ. ευρώ δρομολογείται για την επόμενη διετία, δίνοντας ώθηση σε φοροαπαλλαγές, παραγωγικές επενδύσεις και καινοτόμες δράσεις, που θα θωρακίσουν την ελληνική οικονομία απέναντι στις διεθνείς αναταράξεις. Αυτά επισήμανε ο Υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος στη διάρκεια του μαγνητοσκοπημένου του μηνύματος που προβλήθηκε στην αποψινή εκδήλωση της Grant Thornton με θέμα «Thessaloniki 2030: The Future of Business, Innovation & Investment in Northern Greece». Όπως εξήγησε ο ίδιος, λόγω της ψήφισης του αναπτυξιακού νόμου σήμερα στη Βουλή, ο ίδιος δεν μπόρεσε να παρευρεθεί στην εκδήλωση, στην οποία επίσημος ομιλητής είναι ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας (ΤτΕ), ενώ αυτή τελεί υπό την αιγίδα των Συνδέσμων Βιομηχανιών Ελλάδας (ΣΒΕ) και Εξαγωγέων -ΣΕΒΕ.

Νέα παγκόσμια ρευστότητα – Παλιά ρίσκα και η απάντηση της Ελλάδας

Όπως επισήμανε στην αρχή της τοποθέτησής του ο κ. Θεοδωρικάκος, σε μια περίοδο διεθνούς οικονομικής μεταβλητότητας, με τον κίνδυνο επανεμφάνισης υφέσεων σε μεγάλες οικονομίες και τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας να επαναπροσδιορίζονται, «η Ελλάδα δεν θυμίζει σε τίποτα την περίοδο της κρίσης», τόνισε εμφατικά.

«Η χώρα μας, τόνισε, προχωρά με σταθερά δημοσιονομικά, πολιτική βούληση και ανακτημένη αξιοπιστία, καταφέρνει να διατηρεί θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και να σημειώνει ιστορικά χαμηλά ποσοστά ανεργίας, κάτω από το 9% – τα καλύτερα των τελευταίων δέκα ετών».

Λέγοντας ότι η απάντηση στις παγκόσμιες προκλήσεις δεν μπορεί να στηρίζεται αποκλειστικά στον κρατικό προϋπολογισμό, ο ίδιος επισήμανε ότι απαιτείται ενίσχυση της παραγωγικότητας, προώθηση της καινοτομίας και μετάβαση σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, που θα ενσωματώνει τόσο τη σύγχρονη βιομηχανία και τεχνολογία, όσο και παραδοσιακούς πυλώνες όπως ο τουρισμός και η αγροδιατροφή.

«Αυτήν την πορεία υπηρετεί το νέο αναπτυξιακό νομοθετικό πλαίσιο, ένα εργαλείο εθνικής σημασίας που κινητοποιεί επενδύσεις, προσφέρει φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα, και στοχεύει στην αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας», τόνισε ο κ. Θεοδωρικάκος.

Βόρεια Ελλάδα: Στο επίκεντρο των παρεμβάσεων

¨Οπως είπε ο υπουργός Ανάπτυξης, για πρώτη φορά, θεσπίζεται ειδικό καθεστώς ενίσχυσης ύψους 150 εκατ. ευρώ για τη Βόρεια Ελλάδα, εστιάζοντας στις παραμεθόριες περιοχές, στους νομούς με εισόδημα κάτω από το 70% του μέσου όρου και στη στήριξη της μεταποίησης και των στρατηγικών επενδύσεων. Επίσης, θεσπίζονται και δύο επιπλέον καθεστώτα, από 150 εκατ. ευρώ το καθένα, που θα υποστηρίξουν την εξωστρέφεια, τις νέες τεχνολογίες και την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

«Συνολικά, στην επόμενη διετία κινητοποιούνται πάνω από 1 δισ. ευρώ σε φοροαπαλλαγές και ενισχύσεις, με στόχο να προσελκύσουν πολλαπλάσιους ιδιωτικούς πόρους», τόνισε ο ίδιος χαρακτηριστικά και γνωστοποίησε ότι το νέο σύστημα «υπόσχεται» αξιολόγηση αιτήσεων σε 90 ημέρες, διαφάνεια και ψηφιακή παρακολούθηση, αυστηρό έλεγχο εκταμιεύσεων και συμμετοχή ιδιωτών και τραπεζών στις επιτροπές.

Θεσσαλονίκη – Πρωτεύουσα της καινοτομίας

Αναφερόμενος στην πρωτεύουσα της Μακεδονίας , ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε ότι η έμφαση εστιάζει στην έρευνα και την τεχνολογία. Μίλησε για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το οποίο όπως είπε απασχολεί 1.750 επιστήμονες, διατηρεί ισχυρούς δεσμούς με τη βιομηχανία από την οποία και παίρνει το 10-15% των εσόδων του και παράγει spin-off εταιρείες με εμπορική δραστηριότητα, ενώ ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στον Τεχνολογικό Πάρκο 4ης Γενιάς το “ThessINTEC”, το οποίο χαρακτηρίζοντάς το εμβληματικό έργο με εθνική σημασία, τόνισε πως «σε κάθε περίπτωση θα ολοκληρωθεί».

Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης, η έρευνα στη χώρα ενισχύεται με 370 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση ερευνητικών υποδομών και 300 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα «Ερευνώ – Καινοτομώ».

Αναφερόμενος στις υποδομές στη Θεσσαλονίκη και στα ορατά έργα που εκτελούνται ή εκτελέστηκαν ή ακόμα και βρίσκονται σε γραμμή εκκίνησης, ο κ. Θεοδωρικάκος στάθηκε στο Μετρό Θεσσαλονίκης, τον οδικό άξονα Πλαταμώνας – Κατερίνη – Θεσσαλονίκη, τη σιδηροδρομική σύνδεση από Ηγουμενίτσα έως Αλεξανδρούπολη, την αναβάθμιση λιμένα Θεσσαλονίκης και το Κέντρο logistics στο πρώην στρατόπεδο Γκόνου.

Παράλληλα, όπως είπε ο ίδιος, ενεργειακά έργα στρατηγικής σημασίας ενισχύουν τον ρόλο της Ελλάδας ως διεθνή ενεργειακό κόμβο στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ένα ξεκάθαρο μήνυμα: Η Βόρεια Ελλάδα αλλάζει

«Η Μακεδονία και η Θράκη, σήμερα, μεταμορφώνονται», τόνισε ο ίδιος εμφατικά και πρόσθεσε «δημιουργούν τις βάσεις για μια ισχυρή, βιώσιμη, ανταγωνιστική οικονομία, ελκυστική για επενδύσεις, με αντίκτυπο στην καθημερινότητα των πολιτών και συμβολή στον εθνικό στόχο του παραγωγικού μετασχηματισμού. Η πρόοδος είναι μετρήσιμη. Το στοίχημα είναι εθνικό. Και η Βόρεια Ελλάδα είναι μπροστά».

Πηγή: ΕΡΤ, ΑΠΕ ΜΠΕ

