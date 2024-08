Β. Ζελένσκι: Για πρώτη φορά παραδέχτηκε ότι οι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στο Κουρσκ – «Μετατόπιση του πολέμου στο έδαφος του επιτιθέμενου»

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε δημόσια σήμερα το βράδυ για πρώτη ότι ουκρανικές δυνάμεις πολεμούν στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ, λέγοντας ότι η επιχείρηση είναι μέρος της κίνησης του Κιέβου να αποκαταστήσει δικαιοσύνη μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Ζελένσκι, αναφερόμενος για πρώτη φορά στην ουκρανική στρατιωτική επιχείρηση, τόνισε συγκεκριμένα ότι το Κίεβο επιδιώκει να «μετατοπίσει τον πόλεμο» μέσα στη Ρωσία, εν μέσω της εισβολής ουκρανικών στρατευμάτων στο Κουρσκ, που ξεκίνησε την Τρίτη και η οποία δεν είχε μέχρι στιγμής σχολιαστεί από το Κίεβο.

«Σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ο στρατηγός Σίρσκι (σ.σ. αρχηγός γενικού επιτελείου ενόπλων δυνάμεων) έδωσε αναφορά από το μέτωπο, για τις ενέργειές μας και τη μετατόπιση του πολέμου στο έδαφος του επιτιθέμενου (…). Η Ουκρανία αποδεικνύει ότι μπορεί να αποδώσει δικαιοσύνη και να ασκήσει την απαραίτητη πίεση: πίεση στον επιτιθέμενο», δήλωσε ο Ζελένσκι στο καθημερινό βραδινό τηλεοπτικό μήνυμά του.

Today, I received several reports from Commander-in-Chief Syrskyi regarding the frontlines, our actions, and the push to drive the war onto the aggressor’s territory. I thank every unit of our Defense Forces that is making this possible. Ukraine is proving that it truly knows how… pic.twitter.com/qY81u1ahCl