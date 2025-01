Χόλιγουντ: Μήνυση εναντίον εισαγγελέων και αστυνομικών κατέθεσε ο Άλεκ Μπάλντουιν – Τι αξιώνει μετά την αθώωσή του για φόνο

Ο Άλεκ Μπάλντουιν λίγο καιρό μετά την οριστική παύση της δικαστικής δίωξης εις βάρος για τον θάνατο της Χαλίνα Χάτσινς, στα γυρίσματα της ταινίας “Rust” περνά στην αντεπίθεση. «Στόχος» του ηθοποιού και συμπαραγωγού της ταινίας είναι οι εισαγγελείς και οι ερευνητές που εμπλέκονται στην πολύκροτη υπόθεσή του, κατηγορώντας τους για κακόβουλη δίωξη, κατάχρηση εξουσίας, εσκεμμένη καταστροφή αποδεικτικών στοιχείων και παραβίαση των δικαιωμάτων του.

