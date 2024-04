Το Ισραήλ ήρε τους περιορισμούς για χτυπήματα στο Ιράν – Επικεφαλής IDF: Θα υπάρξει απάντηση στην ιρανική επίθεση

Ο επικεφαλής των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ Χέρτζι Χαλεβί επισκέφθηκε την πληγείσα από την επίθεση της Κυριακής βάση Νεβατίμ και είπε ότι η ιρανική επίθεση θα απαντηθεί. Στο μεταξύ οι Ένοπλες Δυνάμεις του Ισραήλ ήραν τους περιορισμούς αναφορικά με χτυπήματα στο Ιράν. Η ρύθμιση είχε επιβληθεί μετά την ιρανική επίθεση και κανονικά έληγε απόψε (15/4) στις 11:00 όμως ήρθησαν νωρίτερα το απόγευμα, με την κίνηση να προκαλεί υποψίες ότι ενδέχεται να στέλνει μήνυμα. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, τα αντίποινα του Ισραήλ θα πραγματοποιηθούν ενδεχομένως και σήμερα.

H Jerusalem Post αναφέρει ότι υπάρχουν αναφορές ότι ο Μπενιαμίν Νετανιάχου φέρεται να ζήτησε από τον ισραηλινό στρατό «λίστα πιθανών στόχων» για μια ισραηλινή επίθεση στο Ιράν.

