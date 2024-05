Χιλιάδες Ιρανοί αποχαιρετούν τον εκλιπόντα πρόεδρο Ραϊσί — Στην εξόδιο ακολουθία ο αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ

Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί συγκεντρώθηκαν νωρίς σήμερα το πρωί στο κέντρο της Τεχεράνης για να αποτίσουν τελευταίο φόρο τιμής στον Ιρανό πρόεδρο Εμπραχίμ Ραϊσί, ο οποίος σκοτώθηκε την Κυριακή σε δυστύχημα με ελικόπτερο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Κρατώντας πορτρέτα του εκλιπόντα προέδρου και ιρανικές σημαίες, το πλήθος συγκεντρώθηκε γύρω από το πανεπιστήμιο της Τεχεράνης.

