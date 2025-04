ΣΥΡΙΖΑ: Συνάντηση του Σ. Φάμελλου με τους συμπροέδρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς

Με τους συμπροέδρους της Ευρωομάδας της Αριστεράς, Manon Aubry και Martin Schirdewan συναντήθηκε στο πλαίσιο της επίσκεψης του στις Βρυξέλλες, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Μετά τη συνάντηση ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε στα ΜΜΕ:

«Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι ένα ευρωπαϊκό αριστερό κόμμα, αλλά η Ευρώπη δεν είναι αυτή που χρειάζονται οι λαοί της Ευρώπης. Συζητάμε σήμερα εδώ στην Ευρωομάδα της Αριστεράς για μια Ευρώπη, η οποία θα λειτουργεί προς όφελος της ευημερίας των λαών και θα είναι συνεπής.

Γιατί, δυστυχώς, και στην Ευρώπη αλλά και στην Ελλάδα δεν είμαστε προετοιμασμένοι και για τις μεγάλες αλλαγές που γίνονται μετά τις αποφάσεις Τραμπ για τους δασμούς, αλλά και για το σχέδιο επαναστρατιωτικοποίησης της Ευρώπης, που δεν απαντά στα πραγματικά προβλήματα.

Η Ευρώπη πρέπει πρώτα απ’ όλα να έχει σοβαρές πολιτικές για τους πολίτες της. Και αυτό επιδιώκει η Αριστερά. Να έχει καλούς μισθούς, να έχει καλά σχολεία, να έχει καλά νοσοκομεία και όχι να κινείται ως εκκρεμές πίσω από τις διαθέσεις των ΗΠΑ, με αλλοπρόσαλλες απαντήσεις που τελικά οδηγούν σε περισσότερα όπλα, σε λιγότερους γιατρούς, δασκάλους και μισθούς.

Θέλουμε μια Ευρώπη που θα ευημερεί και αυτό σημαίνει να έχει ενοποιημένες πολιτικές, να έχει σοβαρή πολιτική διοίκηση, που να νοιάζεται για την ειρήνη και για την ευημερία. Γιατί αυτό είναι πρόοδος, αυτές ήταν οι αξίες της Ευρώπης, αυτές διεκδικεί ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτές διεκδικεί η Αριστερά». «Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Ελλάδα, σημαίνει ισχυρότερη Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο».

Από τη μεριά του, ο Martin Schirdewan επεσήμανε τα εξής:

«Είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Σωκράτη Φάμελλο, τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι από παλιά μέλος της αριστερής πολιτικής ομάδας εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μαζί αγωνιζόμαστε για μια Ευρώπη που δουλεύει για το συμφέρον των πολιτών, για τους ανθρώπους, που υπερασπίζεται τα βασικά ανθρώπινα, κοινωνικά και οικολογικά δικαιώματα.

Στεκόμαστε στο ύψος των καθηκόντων μας, και σήμερα αντιμετωπίζουμε πολλές προκλήσεις. Η ακροδεξιά αρπάζει την εξουσία, οι πλουσιότεροι γίνονται ακόμη πιο πλούσιοι και πρέπει να τους φορολογήσουμε. Πρέπει να αγωνιστούμε για κοινωνική δικαιοσύνη. Πρέπει να αγωνιστούμε για κοινωνική συνοχή.

Βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα με τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην Ελλάδα, σημαίνει ισχυρότερη Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα βοηθήσει και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να γίνει και πάλι ισχυρότερος στην Ελλάδα».

Today, Left co-presidents @ManonAubryFr and Martin @schirdewan & vice-president @kostarvanitis welcomed @SFamellos the president of @syriza_gr, and @RenaDourou, @syriza_gr MP.



As the far right threatens democracy & civil liberties, unity in the #Left is more crucial than ever. pic.twitter.com/CG9cqj4PLI