Σουηδία: Οπλοστάσιο ανακάλυψαν οι αστυνομικοί στο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων που «βάφτηκε» με αίμα – Δέκα τουλάχιστον οι νεκροί

Πολλά τουφέκια εντόπισε η αστυνομία της Σουηδίας στο κέντρο εκπαίδευσης ενηλίκων του Ορεμπρό, όπου ένοπλος σκότωσε τουλάχιστον 10 ανθρώπους και τραυμάτισε πολλούς άλλους την Τρίτη, ανακοίνωσε σήμερα εκπρόσωπος της αστυνομίας.

«Βρήκαμε πολλά όπλα, πρόκειται για μεγάλα όπλα, δηλαδή τουφέκια», πρόσθεσε. «Είναι όπλα για τα οποία υπάρχει άδεια και μπορούν να συνδεθούν με τον ύποπτο δράστη», σημείωσε.

Σύμφωνα με τον σουηδικό Τύπο, ο δράστης του μακελειού, που πιθανόν αυτοκτόνησε, είχε άδεια για τέσσερα κυνηγετικά τουφέκια.

Ο δράστης, τον οποίο ο σουηδικός Τύπος ταυτοποίησε ως τον Ρίκαρντ Άντερσον, 35 ετών, ήταν «προφανώς αποφασισμένος και είχε πρόσβαση σε πυροβόλα όπλα», υπογράμμισε χθες Τετάρτη η αστυνομία.

Ο άνδρας, που ήταν άνεργος και ζούσε απομονωμένος, είχε ψυχολογικά προβλήματα, σημείωσαν μέσα ενημέρωσης της Σουηδίας. Όπως έγραψαν οι εφημερίδες Expressen και Aftonbladet, επικαλούμενες οικείους του δράστη, αυτός είχε απομακρυνθεί από την οικογένεια και τους φίλους του.

Η Aftonbladet πρόσθεσε ότι ο δράστης φέρεται να έκρυψε τα όπλα σε μια θήκη κιθάρας και φέρεται, πριν το μακελειό, να πήγε σε μια από τις τουαλέτες του κέντρου εκπαίδευσης για να αλλάξει ρούχα και να φορέσει στολή παραλλαγής.

Το τηλεοπτικό δίκτυο TV4 μετέδωσε βίντεο που τράβηξε μαθητής του κέντρου εκπαίδευσης ο οποίος είχε κρυφτεί στις τουαλέτες. Σε αυτό ακούγονται πυροβολισμοί και στη συνέχεια ένας άνθρωπος να φωνάζει «θα φύγετε από την Ευρώπη!».

