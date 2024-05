«Σκανδαλώδες και αποτρόπαιο» – Πώς σχολιάζει ο Ισπανός ΥΠΕΞ τα ισραηλινά βίντεο για τη Χαμάς

«Η Χαμάς σας ευχαριστεί για τις υπηρεσίες σας», είναι η φράση με την οποία ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών,Ισραήλ Κατς, συνόδευσε βίντεο που δημοσιεύτηκαν την Κυριακή στον λογαριασμό του στο X. Σε αυτά κατηγορεί την Ισπανία, την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, τις τρεις χώρες που αναγνώρισαν το Παλαιστινιακό κράτος, ότι είναι συνένοχοι με τη Χαμάς. Τα βίντεο συνδυάζουν εικόνες τρομοκρατικών επιθέσεων με παραδοσιακή μουσική από κάθε χώρα.

.@sanchezcastejon, Hamas thanks you for your service. pic.twitter.com/Pkdp5diHRX