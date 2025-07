Διεθνής επιχείρηση κατά της σωματεμπορίας: Παιδιά από 7 ετών μεταξύ 1194 θυμάτων

Από την Ελλάδα και τη Μάλτα ως την Ταϊλάνδη και τη Βραζιλία συντονίστηκαν 15.000 αστυνομικοί από 43 χώρες για την επιχείρηση «Παγκόσμια Αλυσίδα» κατά της εμπορίας ανθρώπων για σεξουαλική εκμετάλλευση και για μία ακόμη φορά επιβεβαιώθηκε ότι οι ανήλικοι είναι εύκολοι στόχοι.

Europol, Frontex και Interpol, εντόπισαν 1194 πιθανά θύματα, συνέλαβαν 158 διακινητές και ανακρίνουν περισσότερα από 200 άτομα στην πλειοψηφία από τη Ρουμανία, την Ουκρανία, την Κολομβία, την Κίνα και την Ουγγαρία.

Στην Ελλάδα και το Μαυροβούνιο, οι αρχές επιβολής του νόμου συνέλαβαν αρκετά άτομα και εντόπισαν άλλα που εκμεταλλεύονταν δεκάδες παιδιά τους ή στενούς συγγενείς για σκοπούς επαιτείας. «Πολλά θύματα είναι μόλις δύο ή τριών ετών και άλλα εφηβικής ηλικίας, αναφέρει η ανακοίνωση της Europol.

Στην Ουγγαρία, η αστυνομία ενημερώθηκε ότι μια 15χρονη αναγκάστηκε σει πορνεία για λογαριασμό της οικογένειάς της.

Οι αρχές στην Ουκρανία αποκάλυψαν εγκληματικό σχέδιο στρατολόγησης και μεταφοράς γυναικών στο Βερολίνο με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση.

Η ρουμανική αστυνομία συνέλαβε 9 άτομα για εμπορία 8 παιδιών-θυμάτων, ηλικίας 7 έως 15 ετών, με σκοπό την εξαναγκαστική επαιτεία.

Η αστυνομία της Ταϊλάνδης εξάρθρωσε κύκλωμα πορνείας που αφορούσε ανήλικες, το οποίο λειτουργούσε μέσω μιας γνωστής πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης. Διασώθηκαν θύματα, ηλικίας 14 και 17 ετών.

Η Ομοσπονδιακή Αστυνομία στη Βραζιλία εξάρθρωσε ένα κύκλωμα εμπορίας ανθρώπων που στρατολογούσε θύματα με ψευδείς υποσχέσεις απασχόλησης και στη συνέχεια τα διακινούσε στη Μιανμάρ για σεξουαλική εκμετάλλευση.

🚨 A major global human trafficking operation detects 1,194 potential victims and arrests 158 suspects.



Operation Global Chain was led by law enforcement in Austria and @_PolitiaRomana_, with coordination and support from INTERPOL, @Europol and @Frontex.