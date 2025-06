Σ. Λαβρόφ: Δύσκολο να εξαχθεί οριστικό συμπέρασμα για τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή

Αμφίβολη χαρακτηρίζει τη βιωσιμότητα της εκεχειρίας στη Μέση Ανατολή ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ. Σε δήλωσή του, ο επικεφαλής της ρωσικής διπλωματίας επισήμανε πως «είναι δύσκολο να εξαχθεί ένα οριστικό συμπέρασμα για τη σταθερότητα της εκεχειρίας στην περιοχή», αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι συνθήκες παραμένουν ρευστές.

Η δήλωση του Λαβρόφ έρχεται εν μέσω διαρκούς έντασης και επανειλημμένων επεισοδίων μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, ενώ η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με ανησυχία τις εξελίξεις.

RUSSIAN FOREIGN MINISTER LAVROV:



IT IS DIFFICULT TO DRAW A DEFINITIVE CONCLUSION ON SUSTAINABILITY OF CEASEFIRE IN MIDDLE EAST



RUSSIA WOULD WELCOME CEASEFIRE BETWEEN IRAN AND ISRAEL, BUT DOES NOT WANT TO DRAW PREMATURE CONCLUSIONS