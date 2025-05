Πυραυλική επίθεση Χούθι: Με «επτά φορές πιο ισχυρά» αντίποινα απειλεί το Ισραήλ – Έξι τραυματίες

Συναγερμός σήμανε στο Ισραήλ ύστερα από την πυραυλική επίθεση κατά του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν από τους αντάρτες Χούθι της Υεμένη.

Υλικό που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο φαίνεται να δείχνει οδηγούς σε κοντινό δρόμο να σταματούν για να καλυφθούν καθώς ένα βλήμα προσγειώνεται, δημιουργώντας ένα σύννεφο μαύρου καπνού κοντά στο αεροδρόμιο, το οποίο βρίσκεται στα περίχωρα του Τελ Αβίβ.

Τέσσερις άνθρωποι τραυματίστηκαν εξαιτίας της έκρηξης, ενώ άλλοι δύο τραυματίστηκαν καθ’ οδόν προς ένα καταφύγιο, μετέδωσαν ισραηλινά μέσα ενημέρωσης επικαλούμενα τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Surveillance camera footage shows moment of Houthi missile impact at Ben Gurion Airport https://t.co/ZAbTloBWlA

Το αεροδρόμιο έχει πλέον ανοίξει και πάλι για τις πτήσεις, μετά την προσωρινή διακοπή τους.

Καθώς ο πύραυλος πλησίαζε, οι σειρήνες ενεργοποιήθηκαν σε διάφορα μέρη της χώρας. Όπως μεταδίδει το ΒΒC, η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία δήλωσε ότι διερευνά την αποτυχία αναχαίτισης.

IDF confirms it failed to intercept Houthi ballistic missile that landed in area of airport https://t.co/JyTVImGC5V