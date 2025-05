Ισραήλ: Πυραυλική επίθεση των Χούθι κατά του αεροδρομίου Μπεν Γκουριόν – Οι εικόνες που μεταφέρει ο δημοσιογράφος του ΕΡΤΝews

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε σήμερα (4/5) την πτώση βλήματος ή συντριμμιών κοντά στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Ισραήλ, έπειτα από προσπάθειες αναχαίτισης πυραύλου που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη.

«Πολλές προσπάθειες έγιναν για να αναχαιτιστεί ο πύραυλος που εκτοξεύτηκε από την Υεμένη», διευκρίνισε ο ισραηλινός στρατός στην ανακοίνωσή του, στην οποία γνωστοποιεί την πτώση αντικειμένου στη ζώνη του αεροδρομίου, χωρίς να διευκρινίζει αν επρόκειτο για πύραυλο ή για τα συντρίμμια από την αναχαίτιση του βλήματος. «Το περιστατικό τελεί υπό διερεύνηση», σημειώνει.

Όπως είπε ο δημοσιογράφος του ΕΡΤΝews, Κωστής Κωνσταντίνου που βρίσκεται στο Ισραήλ « περνούσαμε εκείνη την ώρα από το αεροδρόμιο. Ήμουν στο τρένο εκείνη την ώρα και χρειάστηκε το τρένο να σταματήσει, έκαναν ανακοινώσεις κτλ. Δεν είχαμε πρόσβαση οπτική για να δούμε το τι γινόταν. Ένας πύραυλος από την Υεμένη με στόχο το αεροδρόμιο ανακόπηκε, αλλά θραύσματα έπεσαν από ό,τι φαίνεται και μέσα στην περιοχή του αεροδρομίου. Μιλούν για δυο τραυματίες μέχρι στιγμής[…] Ήταν πάρα πολύ σοβαρό. Ήταν το πιο κοντινό χτύπημα που έφτασε από τους Χούθι».

Δημοσιογράφος του Reuters στο αεροδρόμιο άκουσε σειρήνες και είδε επιβάτες να αντιδρούν τρέχοντας προς αίθουσες ασφαλείας.

Άνθρωποι που βρισκόντουσαν στο αεροδρόμιο ανήρτησαν βίντεο που πήραν με κινητά τηλέφωνα, τα οποία δείχνουν ένα σύννεφο μαύρου καπνού, σαφώς ορατό κοντά, πίσω από σταθμευμένα αεροπλάνα και κτίρια του αεροδρομίου. Το Reuters δεν κατέστη μέχρι στιγμής δυνατό να επαληθεύσει τα βίντεο αυτά.

Η ισραηλινή υπηρεσία ασθενοφόρων ανακοίνωσε ότι δεν υπάρχουν πληροφορίες για σοβαρούς τραυματισμούς. Ένας άνδρας και μία γυναίκα με ελαφρά τραύματα διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο και δύο άνθρωποι λαμβάνουν φροντίδα επιτόπου λόγω κρίσης πανικού.

Οι αρχές του αεροδρομίου ανακοίνωσαν ότι το βλήμα έπεσε δίπλα σε δρόμο που βρίσκεται κοντά σε χώρο στάθμευσης του Τερματικού Σταθμού 3. Φωτογραφία που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει στροφή σε δρόμο να είναι καλυμμένη με συντρίμμια.

Το Ισραήλ υποσχέθηκε να αντεπιτεθεί «επτά φορές πιο δυνατά» μετά την εκτόξευση πυραύλου από την Υεμένη.

