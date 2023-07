Πού βρίσκεται ο Πριγκόζιν; – Νέες φωτογραφίες με αλλόκοτες μεταμφιέσεις και γενειάδες σε στυλ Μπόρατ

Μετά τα εντυπωσιακά ευρήματα που δημοσιοποίησαν οι ρωσικές αρχές από την έφοδο στο σπίτι του Γεβγκένι Πριγκόζιν, στο διαδίκτυο κυκλοφόρησαν και νέες φωτογραφίες του επικεφαλής της Βάγκνερ σε μια σειρά από περίεργες μεταμφιέσεις.

Yevgeny Prigozhin in disguise looks like he's gone to the local paper because was turfed off a @ryanair flight for shouting abuse at the flight crew, and was then roundly insulted by Ryanair's social media team when he complained on Twitter. pic.twitter.com/KdJ0IllwEq July 6, 2023

Σύμφωνα με τις διαδικτυακές πηγές που τις δημοσιεύουν, φέρεται ότι οι φωτογραφίες προέρχονται από το προσωπικό άλμπουμ του Πριγκόζιν και διέρρευσαν από την Υπηρεσία Πληροφοριών της Ρωσίας (FSB) μετά την επιδρομή που διεξήχθη στο σπίτι του στην Αγία Πετρούπολη.

Bizarre pictures of the Wagner Group leader Yevgeny Prigozhin in disguise have been circulating online – but how authentic are they? https://t.co/cY9pEdTOzU — Metro Science & Tech (@Metro_Tech) July 6, 2023

Οι φωτογραφίες που κοινοποιήθηκαν αρχικά από εφημερίδα φιλική προς το Κρεμλίνο εμφανίζουν τον Πριγκόζιν να ποζάρει με περούκες και γενειάδες.

The Russian security forces continue to allow leaks to the media after the searches of Yevgeny Prigozhin.



This time a part of his selfies archive was published.



Which Prigozhin are you today? pic.twitter.com/YNyV9elL9p — NEXTA (@nexta_tv) July 5, 2023

Θρίλερ για το που βρίσκεται

Το πρωί της Πέμπτης ο δικτάτορας της Λευκορωσίας και στενός φίλος του Βλαντιμίρ Πούτιν, Αλεξάντερ Λουκασένκο, δήλωσε ότι «ο επικεφαλής της Βάγκνερ, Γεβγκένι Πριγκόζιν, δεν βρίσκεται στη Λευκορωσία, αλλά είναι στην Αγία Πετρούπολη».

Πηγή: HellasJournal

Ελλάδα και τον Όλες οι Ειδήσεις από τηνκαι τον Κόσμο , στο ertnews.gr

Google

Κάνε like στη σελίδα μας στο Facebook

Ακολούθησε μας στο

Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο Youtube Διάβασε όλες τις ειδήσεις μας στοΚάνε like στη σελίδα μας στοΑκολούθησε μας στο Twitter Κάνε εγγραφή στο κανάλι μας στο

όχι αυτολεξεί) ή μέρους αυτών μόνο αν:

– Αναφέρεται ως πηγή το ertnews.gr στο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.

– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή

– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος Προσοχή! Επιτρέπεται η αναδημοσίευση των πληροφοριών του παραπάνω άρθρου () ή μέρους αυτών μόνο αν:– Αναφέρεται ως πηγή τοστο σημείο όπου γίνεται η αναφορά.– Στο τέλος του άρθρου ως Πηγή– Σε ένα από τα δύο σημεία να υπάρχει ενεργός σύνδεσμος