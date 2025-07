Ο Ντ. Τραμπ επαίνεσε τον πρόεδρο της Λιβερίας για το επίπεδό του στα αγγλικά, την επίσημη γλώσσα της χώρας

Ο Ντόναλντ Τραμπ επαίνεσε χθες Τετάρτη στον Λευκό Οίκο τον πρόεδρο της Λιβερίας, τον Τζόσεφ Μποακάι, για το επίπεδό του στα αγγλικά, μάλλον αγνοώντας ότι πρόκειται για επίσημη γλώσσα του κράτους της δυτικής Αφρικής.

«Σας ευχαριστώ, και τόσο καλά αγγλικά, τόσο όμορφα», είπε ο Αμερικανός πρόεδρος πλαισιωμένος από πέντε προέδρους χωρών της Αφρικής στον Λευκό Οίκο, τους οποίους υποδέχτηκε για συνομιλίες αφοσιωμένες σε εμπορικά ζητήματα, ιδίως στην εκμετάλλευση ορυκτών.

«Πού μάθατε να μιλάτε με τόσο ωραίο τρόπο; Πού σπουδάσατε; Στη Λιβερία;» ρώτησε ο κ. Τραμπ τον κ. Μποακάι, ο οποίος αρχικά άφησε να του ξεφύγει ένα γελάκι προτού απαντήσει απλά «μάλιστα, κύριε» σε αυτή την τελευταία ερώτηση.

«Πολύ ενδιαφέρον, όμορφα αγγλικά. Έχω κόσμο σε αυτό το τραπέζι που δεν μπορεί να μιλήσει τόσο ωραία όσο εσείς», επέμεινε ο ρεπουμπλικάνος, καθώς οι περισσότεροι άλλοι Αφρικανοί πρόεδροι στη συνάντηση είχαν τα γαλλικά πρώτη ή δεύτερη γλώσσα.

Trump to the President of Liberia: "Such good English. Where did you learn to speak so beautifully?"



English is the official language of Liberia… pic.twitter.com/Q4nbmINHTr