Πώς κατέγραψαν το πέρασμα του τυφώνα «Μίλτον» οι δορυφόροι – Eικόνες από drones

Δορυφορικές εικόνες και βίντεο αποκαλύπτουν την καταστροφική πορεία του τυφώνα Μίλτον που ευτυχώς έπληξε εξασθενημένος τις ακτές της Φλόριντα στις ΗΠΑ προκαλώντας 17 θανάτους, μέχρι στιγμής, και ανυπολόγιστες υλικές ζημιές σε περιουσίες και κρίσιμες υποδομές.

Για τη δυναμική του φαινομένου μας προϊδέασε από τη θέση του στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, ο αστροναύτης της Nasa, Μάθιου Ντόμινικ, που είδε πρώτος τον τυφώνα «Μίλτον» να στρέφεται στον Κόλπο του Μεξικού προς τη δυτική ακτή της Φλόριντα. «Αυτή είναι η θέα από το παράθυρο του Dragon Endeavour», ανέφερε στην ανάρτησή του στις 8 Οκτωβρίου.

BREAKING NEWS: The International Space Station just orbited HURRICANE MILTON



The eye of the storm seen from space!



Thank you, NASA astronaut Matthew Dominick pic.twitter.com/afHxkH5BEd — RedpillGoku (@redpillgoku) October 8, 2024

Χάρη στις εντολές για αναγκαστική εκκένωση που εκδόθηκαν στις παράκτιες κομητείες εκατομμύρια κάτοικοι απομακρύνθηκαν γλιτώνοντας από τα χειρότερα. Όπως κατέγραψε με τις δορυφορικές εικόνες η εταιρεία Maxar οι καταστροφές από τους ισχυρούς ανέμους και τους 50 ανεμοστρόβιλους που χτυπούσαν επί ώρες την Φλόριντα προκάλεσαν ζημιές σε οικίες, επιχειρήσεις αλλά και σπίτια.

Πανοραμική εικόνα από το κατεστραμένο γήπεδο πολλαπλών χρήσεων, Tropicana Field στην Τάμπα, έδρα της αμερικανικής επαγγελματικής ομάδας μπέιζμπολ Τάμπα Μπέι Ρέις στη Φλόριντα (Satellite image ©2024 Maxar Technologies / AFP)

Δορυφορική άποψη του γηπέδου Tropicana Field στην St. Petersburg, Φλόριντα, μετά τον τυφώνα Μίλτον στις 10 Οκτωβρίου 2024. Μέρος της οροφής του αποκολλήθηκε φανερώνοντας την ένταση των καιρικών φαινομένων που είναι απότοκο της κλιματικής κρίσης που βιώνουμε.

Κομμάτια διαφανούς υαλοβάμβακα αποκολλήθηκαν από την οροφή του σταδίου των 48.000 θέσεων, επιτρέποντας την είσοδο της βροχής στο κτίσμα αποκαλύπτοντας τον μεταλλικό σκελετό του.

Από ευτύχημα δεν θρηνήσαμε περισσότερα θύματα καθώς το στάδιο, χρησιμοποιούνταν ως βάση των σωστικών συνεργείων πρώτης ανάγκης που είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή για την αντιμετώπιση του τυφώνα Μίλτον.

Δορυφορική εικόνα δείχνει (αριστερά) ανέπαφα κτήρια πριν από τον τυφώνα Μίλτον στο Siesta Key της Φλόριντα και (δεξιά) το πώς έγιναν μετά τον τυφώνα Μίλτον που έπληξε την περιοχή στις 10 Οκτωβρίου. (Satellite image ©2024 Maxar Technologies / AFP)

Εντυπωσιακές είναι και οι λήψεις της Μaxar που δείχνουν πώς κατέγραψαν οι δορυφόροι την φυσική καταστροφή με πλημμυρισμένους δρόμους και σπίτια που διαλύθηκαν σαν τραπουλόχαρτα. Υαλοπίνακες έσπασαν σε ουρανοξύστες, στέγες αποξυλώθηκαν, κτήρια μετακινήθηκαν ή εξαφανίστηκαν παρασυρόμενα από τους ανεμοστρόβιλους που έπληξαν 8 κομητείες στην Φλόριντα.

Tο αεροδρόμιο Albert Whitted πριν και μετά από τον τυφώνα Μίλτον

Τι κατέγραψαν οι κάμερες των drones

Drone footage shows the aftermath in St. Lucie County, Florida after Hurricane Milton pic.twitter.com/JSHV0wIfEP — NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) October 10, 2024

Βίντεο από drones αποτύπωσαν επίσης την καταστροφή από ψηλά που προκάλεσε ο τυφώνας Μίλτον στις περιοχές Γκρόουβ, Σαιντ Λούσι και Μανασότα που δέχθηκαν από τα μεγαλύτερα πλήγματα.

Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/Wu8i1FlaOF — AccuWeather (@accuweather) October 10, 2024

Οι άνεμοι του «Μίλτον» έφθαναν κατά τόπους στα 220 χλμ. την ώρα παρά τη μερική εξασθένησή του, η οποία οδήγησε τη μετεωρολογική υπηρεσία να τον υποβαθμίσει στην κατηγορία 1.

Drone footage reveals the aftermath of Hurricane Milton on Thursday morning in Venice, Florida. pic.twitter.com/GInHcbHxVO — NEWSMAX (@NEWSMAX) October 10, 2024

