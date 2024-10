Φλόριντα: Ο «Μίλτον» υποχώρησε στον Ατλαντικό με 12 νεκρούς και ρεκόρ ανεμοστρόβιλων

H περιοχή του κόλπου της Τάμπα, όπου ζουν πάνω από 3,3 εκατομμύρια άνθρωποι, γλίτωσε άμεσο πλήγμα από τον τυφώνα Μίλτον, ωστόσο, αναφέρονται 12 νεκροί στη Φλόριντα. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Αλεχάντρο Μαγιόρκας το μπαράζ ανεμοστρόβιλων, αποδεικνύεται πιο φονικό.

Multiple tornadoes have been spotted in South Florida ahead of Hurricane Milton’s arrival ashore. The National Hurricane Center says Milton was “growing in size” as it approached the coast. It said “life threatening storm surge” and “damaging winds” were both still expected. pic.twitter.com/R6bM3zQugp — The Associated Press (@AP) October 9, 2024

Ο τυφώνας Μίλτον ήταν μια σημαντική καταιγίδα αλλά όχι «το χειρότερο σενάριο που αναμέναμε», δήλωσε ο κυβερνήτης της Φλόριντα, προειδοποιώντας ότι η στάθμη των υδάτων θα συνεχίσει να ανεβαίνει τις επόμενες ημέρες.

Μέσα σε 10 ώρες ο Μίλτον από την «κόκκινη» κατηγορία 5 εξασθένησε σε καταιγίδα κατηγορίας 1, με μέγιστη ταχύτητα ανέμου από 205 στα 145 χιλιόμετρα την ώρα.

Σημαντικές ζημιές αναφέρονται στη δυτική και κεντρική Φλόριντα, ενώ η κομητεία Sarasota και το Siesta Key, καθώς και η κοινότητα Plant City φαίνεται να δέχτηκαν το μεγαλύτερο πλήγμα με ρεκόρ βροχόπτωσης.

«Έχουμε πλημμύρες σε μέρη και σε επίπεδα που δεν έχω δει ποτέ», ανέφερε κάτοικος του Plant City.

#Milton Horrifying visuals 😰, I wish there isn’t any casualities 😭🙏🏻 This is what the Avenir neighborhood in Palm Beach Gardens looked like after one of the tornadoes associated with Hurricane Milton. Disasters ! #HurricanMilton #Florida pic.twitter.com/X2iyTjSKWS — 🔥Yuvrani❄️ (@DD_Darls) October 10, 2024

Το Fort Pierce, στην ακτή του Ατλαντικού εκπέμπει την ίδια ώρα σήμα κινδύνου με δεκάδες ισοπεδωμένα σπίτια και τουλάχιστον πέντε νεκρούς από ανεμοστρόβιλους, σύμφωνα με το σερίφη της κομητείας St. Lucie.

Η στέγη του περίφημου γηπέδου μπέιζμπολ Tropicana Field παρασύρθηκε από τη μανία των ανέμων.

Now that the sun is up, here’s a 360-degree view of the damage Hurricane Milton caused to Tropicana Field’s roof and the inside of the ballpark. Absolutely heartbreaking 💔 pic.twitter.com/ZCtPHv6rE9 — Ryan Bass (@Ry_Bass) October 10, 2024

Μέχρι το απόγευμα της Τετάρτης, περισσότερες από 130 προειδοποιήσεις για ανεμοστρόβιλους είχαν εκδοθεί. «Είναι σίγουρα έξω από τα συνηθισμένα», είπε ο καθηγητής μετεωρολογίας του Πανεπιστημίου του Βόρειου Ιλινόις, Βίκτορ Τζενσίνι. «Οι τυφώνες παράγουν ανεμοστρόβιλους, αλλά συνήθως είναι αδύναμοι», τόνισε.

Η «ανήσυχη ηρεμία» που επικρατούσε από τις 20 Αυγούστου – την παραδοσιακή έναρξη της περιόδου αιχμής των τυφώνων – έως τις 23 Σεπτεμβρίου, διακόπηκε από πέντε τυφώνες που εμφανίστηκαν μεταξύ 26 Σεπτεμβρίου και 6 Οκτωβρίου, υπερδιπλάσιοι από το παλιό ρεκόρ, σύμφωνα με τον ερευνητή τυφώνων του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, Phil Klotzbach.

🇺🇸🌪Hurricane #Milton in Florida triggers an avalanche of tornadoes before its passage. pic.twitter.com/ErylPCnnm1 — 𝐀𝐧𝐧𝐚 𝐊𝐎𝐌𝐒𝐀 | 🇪🇺🇫🇷🇵🇱🇺🇦 (@tweet4Anna_NAFO) October 9, 2024

Το «αποτύπωμα» του Μίλτον είναι τρία εκατομμύρια σπίτια και επιχειρήσεις χωρίς ρεύμα. Σε 46 1/2 ώρες, από τροπική καταιγίδα με ανέμους ταχύτητας έγινε τυφώνας ισχύος 205 χιλιομέτρων την ώρα, επισημαίνουν οι ειδικοί.

Ο Λευκός Οίκος, και ο Τζο Μπάιντεν προσωπικά, απάντησαν στον Ντόναλντ Τραμπ ότι είναι ψευδείς οι ισχυρισμοί ότι η ομοσπονδιακή βοήθεια περιορίζεται στα 750 δολάρια το άτομο, διευκρινίζοντας πως πρόκειται μόνο για καταβολή βασικών εφοδίων όπως φαγητό, πάνες και βρεφικό γάλα.



Drone video captures devastation from Hurricane Milton in Grove City and Manasota Key, Florida. pic.twitter.com/Wu8i1FlaOF — AccuWeather (@accuweather) October 10, 2024

Οι ισχυροί άνεμοι έριξαν επίσης έναν μεγάλο οικοδομικό γερανό στο Σεντ Πέτερσμπουργκ, με το μηχάνημα να συντρίβεται στο έδαφος, σε έναν ερημωμένο δρόμο.



H Disney World, η Universal και άλλα αξιοθέατα στο Ορλάντο που προσελκύουν 74 εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο, επανελειτουργούν από την Παρασκευή.

